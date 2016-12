Gezerre um Gorbitzer Schule Das Berufsschulzentrum am Leutewitzer Ring soll Platz für ein neues Gymnasium machen. Das sorgt für Ärger.

Der aktuelle Entwurf des Schulnetzplanes ist heftig umstritten. Ganz besonders in einem Punkt: Während Dresdens Bildungsbürgermeister Peter Lames (SPD) am Standort Leutewitzer Ring 141 die Gründung eines neuen Dresdner Gymnasiums befürwortet, kämpft das Berufsschulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ darum, an jenem Gorbitzer Standort bleiben zu dürfen. Dorthin waren die Berufsschüler erst 2014 umgezogen. Für das BSZ ist 2019 ein erneuter Umzug nach Prohlis vorgesehen.

Kürzlich übergab BSZ-Leiter Lars Kluger ein Schreiben an Lames, in dem er fordert, dass sich die Verwaltung an ihre Zusagen sowie an die Beschlüsse des Stadtrates hält. Dieser hatte 2013 entschieden, dass das BSZ am Leutewitzer Ring in Gorbitz seinen dauerhaften Standort bekommt, der zudem saniert werden soll. Das BSZ-Schreiben wurde von mehr als 640 Unterstützern unterzeichnet. Die SPD-Landtagsabgeordnete Eva-Maria Stange sieht hingegen in einem neuen Gymnasium Gorbitz eine Entlastung für das sanierungsbedürftige Gymnasium Cotta. (SZ/noa)

zur Startseite