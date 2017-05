Gezeichnete Geschichten gratis Thalia macht beim Comic-Tag mit. Sonnabend gibt es sogar einen Zeichenwettbewerb.

Thalia-Lehrling Julia Mickan zeigt schon mal die die Comics, die Sonnabend verschenkt werden.Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Schon wieder leere Fächer. Erstaunlich aber eigentlich auch zu erwarten, findet Petra Kriegel. Da, wo normalerweise Comic-Hefte und -Bücher stehen, gibt es bei Thalia an der Berliner Straße schon Lücken im Regal. „Comics sind bei der Jugend einfach gefragt“, sagt die Chefin des Geschäftes. Und weil die gedruckten Bildgeschichten bei den jungen Leuten eben so gut ankommen, beteiligt sich Thalia in Görlitz am Gratis-Comic-Tag. Das bedeutet: Am Sonnabend werden hier Comic-Hefte umsonst verteilt, für Fans, für solche, die es noch werden wollen.

Thalia in Görlitz macht zum zweiten Mal mit. „Im vergangenen Jahr haben wir nur Gratis-Hefte ausgegeben. Aber die Aktion kam bei unseren Kunden super an“, sagt Petra Kriegel. Deshalb wird 2017 eine Schippe draufgelegt. Es gibt einen Zeichenwettbewerb. 14 Uhr startet der. „Es gibt schon Anmeldungen dafür“, sagt Petra Kriegel. Aber natürlich könne, wer sich schnell entscheidet, am Sonnabend noch spontan mitmachen. Thema des Wettbewerbs: Zeichne deine Lieblings-Comicfigur. Dabei geht es nicht nur um die beliebten japanischen Mangas, so Petra Kriegel. Erlaubt ist, was gefällt. „Alle angehenden und geübten Mangaka sind dazu herzlich eingeladen“, sagt sie. Eine halbe Stunde bleibt den – wahrscheinlich eher jugendlichen Fans – Zeit, um ihre Ideen aufs Papier zu bringen. Eine Jury, bestehend aus den Thalia-Mitarbeiterinnen, wird dann den Sieger küren. Die Preise sind lukrativ – gerade für Comic-Fans. „Wir haben echt tolle Sachen von den Verlagen bekommen“, freut sich Petra Kriegel. Der Gratis Comic Tag in Deutschland ist dem amerikanischen Free Comic Bookday nachempfunden. Der findet traditionell immer am ersten Sonnabend im Mai statt. Thalia ist der einzige Buchhändler in Görlitz, der bei der Aktion mitmacht. 30 speziell für diesen Tag produzierte Comics liegen am Sonnabend aus. Alle, die diese Comics mitnehmen möchten, gratis, können zu den Händlern gehen und sich ihre Favoriten auswählen. Aber: Nur diese bestimmten Comics sind gratis, andere im Sortiment nicht.

Es sei erstaunlich, sagt Petra Kriegel, was es für eine Fangemeinde rund um die Comics gebe. „Wir haben eine Stammkundschaft, die schon auf die neuen Bücher wartet“, sagt die Thalia-Chefin. Neben Mangas seien auch die „herkömmlichen“ Comics sehr beliebt. Deshalb will Thalia auf die gestiegene Nachfrage reagieren. „Wir werden unser Angebot in dieser Richtung erweitern“, sagt Petra Kriegel.

