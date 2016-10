Geyersberg wird erst 2017 fertig Nachträglich muss noch eine 30 Meter lange Stützwand eingebaut werden. Das wurde erst während des Baus bemerkt.

Die Außenkurve an der Geyersbergstraße ist zu weit an die Böschung gerutscht. Jetzt sollen hier auf 30 Meter Länge Betonelemente zur Stabilisierung eingebaut werden. © Dietmar Thomas

Eigentlich sollte die Geyersbergstraße im Herbst wieder offen sein. Aber daraus wird nichts. Während des Baus hatte sich herausgestellt, dass technisch aufgerüstet werden muss. In der untersten Kurve des Bauabschnitts war die Straße sehr nahe an eine steile Böschung geraten, die zur Gartengruppe abfällt. Die Kurvenbereiche der neuen Straße sind aufgeweitet, damit es keine Kollisionen im Gegenverkehr gibt. Bei den Planungen war das nicht berücksichtigt worden.

Das Straßenbauamt lässt den fertigen Unterbau jetzt noch einmal aufreißen. Auf 30 Meter Länge werden sogenannte L-Elemente aus Stahlbeton gesetzt, um die Außenkurve zu stabilisieren, sagte Isabell Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Das Problem: Die Elemente gibt es nicht von der Stange, sie müssen erst angefertigt werden. Erst Ende November sei mit der Lieferung zu rechnen, so Siebert. Der Einbau soll noch in diesem Jahr erfolgen, wenn das Wetter es zulässt. Man wolle mit Hochdruck die Probleme abarbeiten, so die Sprecherin. Die Fertigstellung der Straße mit dem Einbau der Schwarzdecke könne aber erst im kommenden Jahr erfolgen. Wann, das sei von der Witterung im Winter abhängig.

Zumindest im oberen Teil soll die Straße aber bis zum Jahresende fertiggestellt werden. Damit werden sowohl die Hainichener Straße als auch das Krematorium wieder erreichbar sein, wenn auch nur aus Richtung B 169. Auch der Garagenkomplex bekommt eine Zufahrt.

Siegfried Oetjeng, der seinen Garten gleich unterhalb der Kurve hat, wundert sich, dass man erst während des Baus bemerkt hat, dass die Straße zu weit an den Hang heranrutscht. „Das ist kurios“, meint er. Seit 2008 hat er den Garten und lebt mit der steilen Böschung. „Das Erdreich rutscht ständig.“ Der Straßenkörper ist so nahe an die Gärten herangerückt, dass der Eingang eines Gartens nicht mehr benutzbar und selbst das Beschneiden der Hecke unmöglich ist. Er hofft, dass nach der Fertigstellung der Straße auch die Entwässerung des Straßengrabens hin zum Bärental besser funktioniert. Das erfolgt bisher über einen schmalen Graben, der von den Gartenbesitzern instand gehalten wird. „Wenn es mal ausgiebig regnet, kann das Wasser durch die Gartenanlage laufen.“

An der Geyersbergstraße baut das Lasuv seit Februar dieses Jahres. Sie wird auf reichlich 500 Metern grundhaft ausgebaut. Bisher rollten die Autofahrer noch über fast 100 Jahre altes Kleinpflaster. Andere Abschnitte der Staatsstraße waren schon seit den 90er Jahren erneuert worden. Die Zufahrt zum Krematorium und Friedhof ist während der Bauarbeiten beschwerlich. die Zufahrt ist nur über die B 169 möglich. Direkt an der Baustelle gibt es eine Behelfsstraße zum Parkplatz.

zur Startseite