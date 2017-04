Fußball – Kreisoberliga Gewonnen und verschenkt Waldheim und Ostrau trennen sich im Lokalderby remis. Der Roßweiner SV tut sich beim Tabellenletzten schwer.

Zweikampf zwischen dem Ostrauer Christopher Hübner (rechts) und dem Waldheimer Erik Erichson. Dessen Teamkamerad Christoph Claus beobachtet die Aktion. © Dietmar Thomas

Mit dem 1:1 im Kreisoberliga-Nachholspiel zwischen Aufbau Waldheim und SV Ostrau können sich die Gastgeber wohl eher anfreunden. Das lag auch an der personellen Situation. Während die Gäste bis auf Lukas Bauer in Bestbesetzung antreten konnten, hatte Aufbau-Trainer Andreas Kügler einige Sorgenfalten. Er musste mit Manuel Natzschka, Sebastian Heyna, Sven Seydel, Nick Wermuth und Tino Keidel fünf Akteure ersetzen. In der Not schickte er drei angeschlagene Spieler aufs Feld. „Das Unentschieden fühlt sich für uns wie ein Sieg an“, so Kügler. „Zwei Punkte verschenkt“, sagte Ostraus Trainer Mathias Donath. Aber vielmehr ärgert er sich, dass mit Felix Zschockelt und David Karius zwei Spieler verletzt wurden. Beide fehlen ebenso wie Lukas Bauer im Pokalspiel am Montag bei Frisch Auf Wurzen II.

Die Ostrauer übernahmen die Initiative und besaßen auch einige gute Möglichkeiten. Doch Aufbau-Torhüter Enrico Beer verhinderte mehrfach einen Rückstand. In der 26. Minute war aber auch er machtlos, als Christopher Wiesner nach missglückter Abwehr von Martin Leimner an den Ball kam, und die Gäste in Führung schoss. Diese hatte aber nicht lange Bestand. Nach Handspiel von Felix Zschockelt verwertete Martin Leimner den folgenden Strafstoß zum Ausgleich. Ostraus Trainer Mathias Donath stellte nach der Pause um. Er beorderte Marcus Hausmann in die Abwehr und Felix Zschockelt in den Angriff. Letzterer hatte auch zwei gute Chancen, konnte diese aber nicht verwerten. Kurz vor Schluss kam noch einmal Hektik auf. Ein Foul an Zschockelt, der sich dabei eine Verletzung am Schienbein zuzog, erregte die Gemüter einiger Ostrauer. Marcus Hausmann konnte sich nicht beruhigen und musste mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Der Roßweiner SV kam beim TSV Großsteinberg zu einem knappen Sieg. Nach zwölf Minuten hatten die Gäste bei einem Lattenkopfball des TSV Glück. In der zweiten Hälfte übernahmen die Roßweiner mehr und mehr die Regie auf dem Platz. Stephan Krondorf erzielte nach Vorlage von Enrico Wlotzka die verdiente Führung. Nun rückten immer mehr die Torhüter in den Vordergrund. Sowohl Großsteinbergs Keeper René Gerhardt als auch der Roßweiner Schlussmann Torsten Jentzsch retteten mehrmals in höchster Not. Es blieb bis zum Ende beim 1:0 für die Gäste, doch auch ein Remis war möglich. (DA/rwe/dm/fk)

SV Aufbau Waldheim – SV Ostrau 90 1:1 (1:1)

SV Aufbau Waldheim: Beer, Erichson (86. J. Keidel), Wolf, M. Leimner, Busch, Schneider, St. Leimner, Eick, Claus, Walther (92. Kretschmar), Liebich (82. S. Vandereike)

SV Ostrau 90: Gastberg, Merzdorf, Zschockelt (85. Karius/89. Pech), Meyer, Ma. Fromme (71. Zirnsack), Wiesner, Hübner, Brnicky, Fritzsche, Luther, Hausmann

Tore: 0:1 Wiesner (26.), 1:1 M. Leimner (36./Elfmeter)

Gelb-Rote Karte: Hausmann (Ostrau, 85.)

Schiedsrichter: Niemann (Flößberg)

Zuschauer: 100

TSV Großsteinberg – Roßweiner SV 0:1 (0:0)

Roßweiner SV: Jentzsch, Renner, Burkhardt, Lehmann, Zerge, Steenbeck, Krondorf, Seydel (58. Wlotzka), Singer, Kaulich, Brambor

Tor: 0:1 Krondorf (76.)

Schiedsrichter: Schönborn (Otterwisch)

Zuschauer: 25

zur Startseite