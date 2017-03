Gewölbekeller und Frank Schöbel mieten Im Weinkeller von Katrin Heil werden die Promis jetzt nicht mehr ranorganisiert – jeder kann sich selbst einmieten und einen Promi dazu buchen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Es geht weiter. Katrin Heil steht in der Lounge über dem Weinkeller in Radebeul-Zitzschewig, wo in mehr als zwei Jahrzehnten viele bekannte Künstler aufgetreten sind. Jetzt organisiert Katrin Heil keine Veranstaltungen mehr, vermietet aber die Räumlichkeiten für Feiern aller Art. Und vermittelt gern die Verbindung zu einem der beliebten Künstler, zu denen sie weiterhin Kontakt hat. © Arvid Müller Es geht weiter. Katrin Heil steht in der Lounge über dem Weinkeller in Radebeul-Zitzschewig, wo in mehr als zwei Jahrzehnten viele bekannte Künstler aufgetreten sind. Jetzt organisiert Katrin Heil keine Veranstaltungen mehr, vermietet aber die Räumlichkeiten für Feiern aller Art. Und vermittelt gern die Verbindung zu einem der beliebten Künstler, zu denen sie weiterhin Kontakt hat.

Mit Thomas Rühmann, bekannt aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“.

Gern gesehen im Weinkeller: Schlagerstar Frank Schöbel.

Sagen Sie mal, was ist eigentlich los bei Heils, sagt die Frau am Telefon. Da wären doch immer so tolle Konzerte im Weinkeller gewesen, sie könne sich an die Berliner Gruppe MTS mit ihren lustigen Texten erinnern, an Dorit Gäbler. Und an die tolle Stimmung. Jetzt würde sie gar nichts mehr hören von solchen Veranstaltungen.

Es läuft weiter, sagt Katrin Heil. Wenn auch anders als in den 25 Jahren bisher, als sie alles organisierte im Weinkeller vom Künstler bis zur Gastronomie, dazu Flyer verteilte, Einkauf, Bedienen und Ansage übernahm. „Ich bin auch nur einmal da, auch mein Tag hat nur 24 Stunden“, sagt die 47-Jährige. Da will die Kraft gut eingeteilt sein. Zumal die Bedingungen rundum immer komplizierter würden. Kellner fürs Wochenende seien nur noch schwer zu bekommen, ebenso bezahlbare Köche.

Im Herbst hat die Radebeulerin entschieden, keine Veranstaltungen mehr durchzuführen. Die letzten Veranstaltungen im Oktober bestritten dem Haus besonders eng verbundene Künstler, die Blue Wonder Jazzband und Kabarettist Peter Flache. „Der Abschluss war schon sehr traurig, alle hatten Tränen in den Augen“, erinnert sich Katrin Heil mit großem Bedauern. Ist sie doch vielen Stammgästen verbunden, schätzt den persönlichen Kontakt. Und auf den setzt sie weiterhin. Denn was sie jetzt mit Gewölbeweinkeller und Lounge – Auftrittsort von Travestiekünstler Miss Chantal – vorhat, kommt der eigentlichen Bestimmung der Räumlichkeiten immer noch nahe. Nur unter neuen Vorzeichen.

Genauer gesagt, die Gäste – Firmen, Familien – sollen selbst die Regie übernehmen. Sie können Weinkeller und Lounge mieten und alles dazu, was sie sich wünschen. Auch einen der vielen Künstler, zu denen Katrin Heil weiterhin Kontakt hat. Außerdem ist die Feier open end, ohne zeitliches Limit, möglich, weil sie ja im tiefen Keller stattfindet.

Radebeul ganz aufgeben – für Katrin Heil unvorstellbar. Ist doch der Gebäudekomplex auf der Meißner Straße 463 das Lebenswerk ihres Vaters. 30 Jahre hat er hier eine Champignonzucht betrieben, 1993 dann das ruinöse denkmalgeschützte Ensemble erworben und saniert. Nach dem Hochwasser 2002 unverdrossen weitergearbeitet. Bis er 2003 ganz unerwartet starb.

Für Tochter Katrin war es keine Frage, in seinem Sinne weiterzumachen. Auch nach den nächsten Hochwasserkatastrophen, einem weiteren Jahr Flut-Zwangspause und dem 2016er-Einbruch ins vollbelegte Haus. Es sei ihr ein Bedürfnis und die Arbeit eine Freude. Doch da sind die auch zehnjährige Tochter und die pflegebedürftige Mutter. Eine Lösung musste her.

Allerdings: Bei der bloßen Vermietung will Katrin Heil es nicht belassen. Sie sucht Leute – keinen Pächter – die mit ihr zusammenarbeiten, Ideen einbringen, ganz neue Wege gehen. Über Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents hinaus. Da hat sie jede Menge Vorschläge. Wie wäre es, wenn Gastronomen ihre Gäste bei Heils empfangen, weil sie vielleicht selbst nur ein kleines Lokal mit wenigen Plätzen haben. Oder, wenn eine Firma die Lounge für Schulungen, für Seminare nutzt. Der kleine Saal ist schnell zu verwandeln, die Glitzerbühne für Miss Chantals Show weicht dann einem eher nüchternen Raum. Wobei Miss Chantal alias Gordon Gatz weiter eine feste Veranstaltungsgröße bei Heils ist. Auch wenn das mit Auftritten auf der Aida oder gerade in der Schweiz abwechselt. Am Freitag hat Miss Chantal wieder Heimvorteil.

Wie Katrin Heil sich das auch für die Künstler aus der Region wünscht, die auf der Meißner Straße 463 bekannt sind. Sie spricht von bezahlbaren Auftritten bei Familien- und Firmenfeiern. Beispielsweise von Alf Mahlo – er interpretiert wunderbar Udo Jürgens, sagt die Unternehmerin.

Möglicherweise finden sich Partner, die bei uns wieder richtige Feste auf die Beine stellen wollen, sagt die gelernte Hebamme. Silvester, Modenschauen, Weinverkostungen fallen ihr da ein. Vereine, Chöre, Kindertanz- und -musikgruppen, die die Aufführungsmöglichkeit im Weinkeller nutzen könnten – wenn sie denn jemanden haben – der alles organisiert.

Und noch etwas liegt der Radebeulerin am Herzen. Ihr Weinberg, nicht weit entfernt vom Weinkeller, den sie so gern für ihre Gäste öffnen würde. Die Atmosphäre dort ist einmalig, sagt sie. An Yoga im Weinberg hat sie gemeinsam mit Heilpraktikern schon gedacht, mit dem Abenteuerexperten Jochen Schweizer übers Übernachten unter freiem Himmel sinniert.

Mit großer Sicherheit werde sich kaum etwas umsetzen lassen. Selbst die 2014 erstmals geöffnete Besenwirtschaft wird es nicht wieder geben. Der Aufwand dafür sei wesentlich größer als der Nutzen. Mit dem beschränkten Speise- und Weinangebot in der Besenwirtschaft ließen sich dringende Reparaturen am Weinberggewächshaus nicht bezahlen. Es scheitert an fehlenden Genehmigungen wie der Umnutzungserlaubnis, sagt Katrin Heil. Vielleicht gibt es aber doch noch die Chance, dass sie und die Stadt einen gemeinsamen Weg finden, für die Radebeuler und die Touristen.

http://www.pension-radebeul.de/

zur Startseite