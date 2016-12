Gewo zahlt Bonus an die Mieter Die Freitaler Genossenschaft hat 2015 gut gewirtschaftet. Davon haben auch die jüngsten Mieter etwas.

Die Wohnungsgenossenschaft Gewo zahlt ihren Mietern Weihnachtsgeld. © Frank Baldauf

Freital. Die Wohnungsgenossenschaft Gewo hat ihren Mietern auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtsgeschenk machen können. Zum 18. Mal hat die Genossenschaft einen Teil der voriges Jahr gezahlten Nettokaltmiete überwiesen. Wie in den vergangenen Jahren haben die Mieter auch diesmal vier Prozent zurückerhalten. Insgesamt konnte so ein Betrag in Höhe von 266 000 Euro an die Mitglieder gezahlt werden.

„Möglich ist das aufgrund des guten wirtschaftlichen Ergebnisses der Genossenschaft im Jahr 2015“, sagt Friederike Ebert vom Vorstand. Nach eigenen Angaben ist die Gewo das erste Wohnungsunternehmen im ehemaligen Weißeritzkreis, das an ihre wohnenden Mitglieder einen solchen Miet-Bonus ausgezahlt hat. Diesen überweist die Gewo schon seit vielen Jahren. Die Höhe variiert. Zwischenzeitlich lag sie bei zwei bis vier Prozent der Nettokaltmiete. Zum 60. Jubiläum vor zwei Jahren erhielten die Mieter eine Rückzahlung von sechs Prozent.

Die Rückzahlung ist nicht das einzige Geschenk an die Mieter. So finanziert sie einen Hausnotrufdienst für alleinstehende Mitglieder ab dem 75. Lebensjahr. Zudem beteiligt sich die Gewo an den Kosten für die Schülerbeförderung, indem sie jährlich für in der Genossenschaft wohnende schulpflichtige Kinder 100 Euro zum Eigenanteil beisteuert. Für Klein- und Vorschulkinder gibt es jedes Jahr einen Gutschein über 50 Euro für ein Spielwarengeschäft. (SZ/cb)

zur Startseite