Gewitterstimmung Der Wetterdienst warnt für Dienstagnachmittag vor möglichen Unwettern in der Oberlausitz.

Vor Unwettern warnt der Deutsche Wetterdienst für Dienstagnachmittag. Diese können sich in kurzer Zeit bilden und sich auf einer sehr begrenzten Fläche abspielen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Nach der Hitze am Dienstag die abrupte Abkühlung. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nachmittagsstunden vor einzelnen Unwettern im gesamten Landkreis. Dabei treten örtlich heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde und Hagel um drei Zentimeter Korndurchmesser auf, heißt es in der Warnung. Hagelkörner mit fünf Zentimetern Durchmesser sind nicht ausgeschlossen. (szo)

