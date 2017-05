Gewitterfront verschont Dresden

Ein heftiger Regenguss ist am frühen Sonntagnachmittag über der Stadt heruntergegangen. Dunkle Wolken mit Blitz und Donner zogen über Dresden. Die Organisatoren von Freiluftevents mussten zusammenpacken, große Aufbauten wurden gesichert und Ausflügler flüchteten ins Trockene. Doch außer viel Nass von oben hat das Unwetter kaum Schäden verursacht. Die Feuerwehr musste nur zu zwei Einsätzen ausrücken. Am Weißen Hirsch und in der Pirnaischen Vorstadt waren zwei Keller vollgelaufen. Sonst blieb es in der Einsatzstelle ruhig. Nach gut anderthalb Stunden war der Schreck vorbei, und die Sonne zeigte sich wieder.

In den kommenden Tagen soll es keine großen Unwetter geben. Die Gewitter über Sachsen werden schon in der Nacht abklingen, teilte der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mit. Am frühen Montag kann sich stellenweise Nebel bilden. Bei Temperaturen um die 20 Grad Celcius wird in dieser Woche kaum Regen erwartet. (SZ/acs)

