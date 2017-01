Gewitter und Schneesturm Blitz und Donner über Döbeln. Aus Richtung Hartha zieht der nächste heftige Schneesturm heran.

Gewitter über Döbeln © Symbolfoto/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor winterlichen Verhältnissen auf den Straßen. Seit Mittwoch 16 Uhr sind starke Windböen mit bis zu 70 km/h in Schauernähe sowie Frost bis zu -9 Grad Celsius möglich. Der Wind hält bis 0 Uhr an. Mit Frost ist bis morgen 16 Uhr zu rechnen. Gegen 18 Uhr setzten am Mittwochabend leichter Schnellfall und Glätte ein. Erwartet werden bis zu 5 Zentimeter Neuschnee. Donnerstagmorgen soll der Schnee nachlassen. (DA/mf)

