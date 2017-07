Gewissheit in Sachen Trinkwasser erst im Dezember Das Gutachten zur Wasserfassung am Bärwalder See dauert länger. Dennoch stimmt der Zeitplan.

Blick über den Bärwalder See © dpa

Der Balanceakt bei der Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung für Weißwasser und die Region – und damit für rund 35 000 Verbraucher – geht weiter. Das hydrologische Gutachten, das nachweisen soll, dass eine Versorgung durch Grundwasser, vor allem aber durch Uferfiltrat aus dem Bärwalder See machbar und nachhaltig ist, wird erst gegen Jahresende vorliegen. Das gab Oberbürgermeister Torsten Pötzsch in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause bekannt. Ursprünglich war das Gutachten für September dieses Jahres angekündigt worden.

Hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings erst, wenn ein Praxistest erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Dazu muss nach Auskunft von Petra Brünner vom Wasserzweckverband Mittlere Neiße-Schöps ein Probebrunnen gebohrt werden. Theoretisch funktioniert das Versorgungssystem bereits. Nachdem das Grundwasser-Consulting-Institut in Dresden ein Gutachten unter dem Titel „Prognose der Sulfatkonzentration der Grundwasserfassung Bärwalde des Trinkwasserwerks Boxberg“ verfasst hat, wurde ein 3D-Modell erstellt. Damit konnten Fachleute bereits simulieren, wie die Trinkwassergewinnung künftig funktionieren soll: Zehn Prozent des Bedarfs sollen durch Grundwasser gedeckt werden. Die restlichen 90 Prozent liefert sogenanntes Uferfiltrat, also Trinkwasser, das aus Brunnen in nächster Nähe zum Bärwalder See kommt.

Dazu müssen mehrere Tiefbrunnen südöstlich des Boxberger Strands gebohrt werden. In ihnen wird Wasser aus den unteren Schichten des Sees gesammelt. „Die theoretischen Aussagen müssen in der Realität bestätigt werden“, so Petra Brünner. Sie sei aber davon überzeugt, dass das System funktioniere. Was sie sicher macht, sind die Grundwasserpegel, die in und um Boxberg so dicht gestaffelt sind, dass sie ausreichend belastbare Daten für das 3D-Modell liefern können. „Ich gehe davon aus, dass die Uferfiltratlösung zu 90 Prozent kommt“, so Petra Brünner.

Die Alternative galt lange als einzig gangbarer und gleichzeitig zwar teurer, aber dennoch halbwegs bezahlbarer Weg. Davon waren alle am Verfahren Beteiligten, neben dem Wasserzweckverband auch der Freistaat Sachsen, der Regionale Planungsverband, die Tagebaunachfolgeorganisation LMBV und der Landkreis Görlitz überzeugt. Kernstück dieser Lösung bildete eine rund 40 Kilometer lange Versorgungsleitung von Sdier bei Bautzen über Boxberg bis Weißwasser. Kostenpunkt: rund 24 Millionen Euro.

Die Uferfiltratlösung käme erheblicher preiswerter. Der Bau der Leitung kostet rund acht Millionen Euro. Dazu kommen die finanziellen Aufwendungen für die Brunnen und der Anschluss an das bestehende Wasserwerk Boxberg. Es ist Teil der Lösung und muss parallel ertüchtigt werden. Bisher gibt es noch keine offiziellen Zahlen zu den Gesamtkosten. Sicher ist nur der Anteil für den Leitungsbau. Die Arbeiten sind derzeit im Gang und nur schwer zu übersehen. Überall entlang der Strecke zwischen Weißwasser und Boxberg liegen dicke blaue Leitungen. An vielen Stellen stehen Baufahrzeuge. Außerdem gelten für die Baustellenausfahrten Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein Bauverzug von vier Wochen ist inzwischen aufgeholt. Laut Petra Brünner sind die Arbeiten absolut im Zeitplan. Ende des Jahres, also etwa in zeitlicher Parallele zu dem hydrologischen Gutachten, wird die Leitung fertig sein. Bevor sie in Betrieb genommen wird, muss sie gespült und entkeimt werden. Anschließend muss kontinuierlich Wasser durch sie hindurchlaufen, damit die Tiefbrunnen später reibungslos in das Versorgungssystem einbezogen werden können. „Dazu werden wir einen provisorischen Anschluss an das Wasserwerk Boxberg herstellen“, so Petra Brünner.

So weit, so gut. Abgesehen vom endgültigen „Go“ für die Uferfiltratlösung ist auch die Finanzierung des Gesamtvorhabens noch immer nicht komplett gesichert. Fünf Millionen hat noch Ex-Tagebaubetreiber Vattenfall für den Leitungsbau überwiesen. Die restlichen knapp drei Millionen werden über einen Kredit finanziert. Offen ist, woher das Geld für die Tiefbrunnen kommt. Keine Diskussion gibt es dagegen bei den Trinkwasserpreisen. Sie werden steigen. Nach dem letzten Stand um mindestens fünf Cent pro Kubikmeter.

