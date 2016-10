Gewinnerin wittert Betrug Ein Glücksbote hat eine Frau überraschen wollen – und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Symbolbild. © Marc Müller/dpa

Eine 29-Jährige hat am Donnerstagvormittag in Görlitz die Polizei informiert. Ein unbekannter Mann meldete sich zuvor telefonisch bei ihrer Mutter und wollte einen Termin zur Übergabe eines Geschenks vereinbaren. Beiden sei das komisch vorgekommen, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Sie vermuteten einen versuchten Betrug und hätten daher richtigerweise die Polizei gerufen.

Am Nachmittag folgte die Präsentübergabe. Zivilfahnder legten sich an der Fritz-Heckert-Straße auf die Lauer und sprachen den Glücksboten am Treffpunkt an. „Es stellte sich schnell heraus, dass alles seine Richtigkeit hatte“, so der Sprecher. Tatsächlich nahm die Gewinnerin an einer Umfrage teil und erhielt nun das versprochene Dankeschön. „Die Beamten gratulierten und verabschiedeten sich.“

Das Handeln der Beteiligten sei richtig gewesen. „Sie blieben aufmerksam, hegten Zweifel, vermuteten einen Betrug, machten sich Notizen, informierten die Polizei und stellten den mutmaßlichen Tätern mit den Ermittlern eine Falle“, erklärt Knaup. Wären hier tatsächlich Gauner am Werk gewesen, hätten die Polizisten diese dingfest gemacht. „Lieber einmal zu viel anrufen, als später das Nachsehen haben.“ (SZ)

