Gewinner und Verlierer Der Verkehr im Raum Riesa sortiert sich neu. Das hat Konsequenzen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Auf der B 6 in Seerhausen ist der Verkehr etwa gleich geblieben. 2015 fuhren dort täglich 4 600 Fahrzeuge lang. © Lutz Weidler Auf der B 6 in Seerhausen ist der Verkehr etwa gleich geblieben. 2015 fuhren dort täglich 4 600 Fahrzeuge lang.

Die B 182 zwischen Riesa und Strehla wird seltener genutzt: Die tägliche Autozahl sank von 6 000 (2005) auf 4 700 (2015).

Ähnlich sieht es auf der B 98 bei Glaubitz aus – dort sank die Zahl von 7 600 auf 5 600.

Ganz anders verlief die Entwicklung auf der B 169/Elbbrücke: Dort stieg der Verkehr von 15 700 auf 20 100 Fahrzeuge.

Gefühlt ist auf allen Bundesstraßen viel Verkehr. Tatsächlich sieht das anders aus: Bei der Verkehrsbelastung im Raum Riesa gibt es deutliche Unterschiede, wie aus aktuellen Zahlen des Bundes hervorgeht. So rollten bei der jüngsten Zählung über die Elbebrücke in Riesa täglich mehr als 20 000 Fahrzeuge, während vor Gröditz nur noch 1 000 Fahrzeuge auf der B 169 unterwegs waren. Verhältnismäßig schwach ist auch die B 169 in Stauchitz befahren (täglich 4 400 Fahrzeuge) und die B 182 Riesa-Strehla (4 700).

Interessant wird es, schaut man sich die Entwicklung der Verkehrsströme an. Dafür erhebt der Bund alle fünf Jahre mit großem Aufwand Daten auf allen Bundesstraßen. Und da gibt es in der Region deutliche Gewinner und Verlierer – wobei die Definition davon abhängt, ob man Anwohner ist oder Straßenplaner: Für den einen ist weniger Verkehr ein Gewinn, der andere freut sich darüber, wenn eine neue Straße gut angenommen wird.

Wirklich neu gebaut wurde zuletzt nur der Abschnitt der B 169 von Riesa zur B 6 bei Seerhausen. Auf der neuen Trasse wurden jüngst 7 100 Fahrzeuge gezählt. Das sind einige Tausend Autos weniger, als vor der Fertigstellung der zweispurigen Fahrbahn auf der alten Trasse durch Oelsitz gezählt wurden. Offenkundig verteilt sich der Verkehr zwischen Riesa und B 6 auf die „alte“ und die „neue“ B 169, so dass die Neubautrasse oft erstaunlich leer wirkt. Das dürfte sich ändern, wenn die Bundesstraße zur A 14 über Seerhausen hinaus verlängert wird. Dann lohnt es sich auch für Riesaer, schon in der Stadt auf die neue Trasse aufzufahren – und nicht den Weg über Pausitz, Oelsitz, Kalbitz zu nehmen. Auch der Verkehr Richtung A 14 insgesamt dürfte sich dann wieder umsortieren: Der hatte zwischen 2005 und 2015 auf der B 169 durch Stauchitz deutlich abgenommen – während gleichzeitig mehr Pkw und Lkw von Riesa über die B 6 nach Oschatz den Weg zur Autobahn nehmen.

Der Verkehr dürfte heute deutlich schneller auf neue Trassen oder Ortsumfahrungen reagieren: Orientierten sich früher die meisten Kraftfahrer gewohnheitsmäßig, läuft heute in vielen Autos das Navi dauerhaft mit. Nicht nur ortsfremder Transitverkehr folgt dem Navi quasi blind. Wie schnell eine neue Straße angenommen wird, hängt aber davon ab, wie viele Navi-Nutzer ihre Karten aktualisieren.

Zu erwarten ist, dass mit der geplanten Ortsumfahrung in Strehla auch der Verkehr auf der B 182 wieder zunehmen dürfte. Der war zuletzt um 1 300 Fahrzeuge am Tag gesunken. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Umfahrung tatsächlich gebaut wird: Die vom Bund erhobenen Zahlen werden auch genutzt, um die Dringlichkeit solcher Bauprojekte zu bestimmen. Dass der Autoverkehr in der Region insgesamt stark zugenommen hat, belegt die aktuelle Erhebung allerdings deutlich: Auf der Elbbrücke war der Verkehr von gut 15 000 Autos pro Tag auf mehr als 20 000 gestiegen. Die Brücke ist das Nadelöhr in Riesa, das sich kaum umfahren lässt.

