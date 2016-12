Gewinner und Verlierer 2016 Ein Überblick über einige politische Auf-, Ab- und Umsteiger des Jahres. Ein Aussteiger ist auch dabei.

Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter für die Partei Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des NSA-Untersuchungsausschuss tritt 2017 bei der Bundestagswahl nicht mehr an. © dpa

Das Jahr geht zu Ende – ein schwieriges Jahr, das der Politik einiges abverlangte. Mancher hat sich bewährt, andere profitieren von der Verunsicherung, die die Bundesrepublik Deutschland in einer Phase trifft, in der das Land wirtschaftlich so stark ist wie nie zuvor.



Spitzenpolitiker steigen auf, andere steigen von einem hohen in ein höheres Amt um, manche verschwinden und tauchen anderswo wieder auf, wieder andere glauben, dass es reicht und finden rechtzeitig den Ausgang aus dem Politikbetrieb.



Doch am Ende des Jahres 2017 werden Politiker aus der ersten Reihe verschwunden sein, die jetzt noch unersetzbar erscheinen oder sich für unersetzlich halten.

