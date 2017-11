Kegeln – 2. Verbandsliga Gewinner ohne Punkte Aufstellungsfehler wird dem LWV Geringswalde am „Grünen Tisch“ die Punkte kosten.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Nach einem Spiel mit Rekorden und Heimbestwerten waren die Geringswalder LWV-Kegler und Anhänger am Ende der Begegnung ziemlich niedergeschlagen. Im Wettkampf zuvor hatten in den Einzelduellen Torsten Herbst, Mirko Marschner und Axel Mißbach dem Team drei wichtige Punkte gesichert. Mit dem neuen Bahnrekord von 554 Kegeln von Mißbach stellte der LWV-Sechser zusätzlich den bestehenden Teambahnrekord mit 3107 Kegeln ein. Das sollte eigentlich genug Grund für Jubel sein, denn der Erfolg hätte eine gute Mittelfeldplatzierung gebracht.

Da dem Gastgeber aber ein kaum nachvollziehbarer Aufstellungsfehler im Bespielen der Bahnen unterlaufen war, legten die Gäste Protest gegen die Spielwertung ein. Wenn er auch noch nicht am „Grünen Tisch“ entschieden ist, so stehen die Geringswalder Chancen fast bei Null. Dass dieser Lapsus auch schon einige andere Teams ereilt hat, tröstete am Ende keinen im LWV-Lager. „Wir hätten nie gedacht, dass uns so was passieren kann, müssen dies aber verarbeiten und daraus lernen. In den kommenden Begegnungen werden wir wieder auf Angriff umschalten, denn in der 2. Verbandsliga mithalten können wir allemal“, so fasste Teamchef Hans Marschner die aufgestauten Emotionen und Meinungen seiner Truppe in Worte. (DA/hma)

zur Startseite