Gewinner kommt

aus Brösen

Roßwein. Bei der Roßweiner Skatmeisterschaft in der „Grünen Aue“ haben 50 Skatfreunde um Punkte gekämpft. Gewonnen hat Jürgen Lehmann aus Brösen mit 2 834 Punkten . Zweiter wurde Jens Stein aus Freiberg mit 2 765 Punkten vor Robert Stemberg aus Waldheim mit 2 666 Punkten. In der Gesamtwertung liegt Jens Stein mit 7 905 Punkten an der Spitze. Zweiter ist Ralf Lantsch aus Brösen mit 7 749 Punkten vor Mathias Beier aus Roßwein mit 7 050 Punkten. Das nächste Preisskaten in der „Grünen Aue“ ist am 6.April.

Orchester aus dem Partnerkreis auf Kriebstein

Kriebstein. Die Orchestervereinigung Calmbach gibt am 10. März auf Burg Kriebstein um 11.15 Uhr ein etwa einstündiges kostenfreies Konzert, das je nach Witterung im Burghof oder Festsaal stattfindet. Das Orchester kommt aus Calmbach, einem Stadtteil von Bad Wildbad im Nordschwarzwald, dem Partnerlandkreis von Mittelsachsen. Im Jahre 1892 gründeten in Calmbach sieben engagierte Musiker eine Blaskapelle, die heute 25 Aktiven treten als „Orchestervereinigung Calmbach“ auf. Sie musizieren volkstümlich und konzertant und garantieren mit ihrer Musik Stimmung und gute Laune.

