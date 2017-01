Gewinner kommen aus Leipzig und Kriebstein Insgesamt 48 Teilnehmer haben die erste Runde der 25. Roßweiner Skatmeisterschaft bestritten.

Insgesamt 48 Teilnehmer haben die erste Runde der 25. Roßweiner Skatmeisterschaft bestritten. Am besten hat Mike Händel aus Leipzig mit 2 803 Punkten abgeschnitten. Zweiter wurde Jens Stein aus Freiberg mit 2 800 Punkten vor Manfred Adomat aus Frankenberg. Das nächste Turnier der laufenden Skatmeisterschaft wird am 3. Februar in der Grünen Aue ausgetragen. Davor hat Gastwirt Hans-Peter Benedix am 28. Januar das Drei-Serien-Turnier angesetzt. Die Karten werden ab 10 Uhr gemischt. Ein Grand ouvert wird mit 50 Euro prämiert. Bei der ersten Runde der Damenskatmeisterschaft, ebenfalls in der Grünen Aue, haben 13 Frauen um Punkte gekämpft. Gewonnen haben Monika Schlimpert aus Grünlichtenberg mit 2 457 Punkten vor Iris Claassen aus Niederstriegis mit 2 365 Punkten und Christa Hoffmann aus Haßlau mit 2 286 Punkten. Das nächste Turnier bestreiten die Skatspielerinnen am 14. Februar. (DA/sig)

