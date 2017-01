Gewinner fahren nach Berlin Das Planspiel Börse ist vorbei. Fast 90 Teams haben dieses Mal mitgewirkt. Die Besten machten über 5 000 Euro Gewinn.

Das Team Diversity7873 vom Martin-Luther-Gymnasium in Hartha hat gewonnen. Kim Goldammer, Anna Schubert, Lena Fritzsche, Fanny Härtwig und Yvonne Hampel (von links) bekamen von Romy Vogel von der Sparkasse Döbeln den Gewinn. © André Braun

Gezockt wie die Profis – das haben Kim, Anna, Lena, Fanny und Yvonne vom Martin-Luther Gymnasium in Hartha. Beim fiktiven Planspiel Börse haben sie ihr Startkapital von 50 000 Euro um über 5 000 Euro vergrößert. Einen höheren Depotzuwachs schaffte kein anderes der 89 Teams. Für die Harthaer, die mit dem Namen Diversity7873 beim Planspiel angetreten sind, bedeutet das den Hauptgewinn: 500 Euro für die Klassenkasse und je 50 Euro Amazon-Gutschein für jede der Teilnehmerinnen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit haben die Neuntklässlerinnen am besten gewirtschaftet. Das brachte ihnen noch einmal Amazon-Gutscheine in Höhe von 100 Euro pro Person. Doch damit nicht genug. Die besten Klassen jeder teilnehmenden Schule nimmt die Kreissparkasse Döbeln als Mitorganisator des Planspiels mit nach Berlin. Romy Vogel vom Vertriebsmanagement ist derzeit dabei, zu klären, ob es im März in den Bundestag oder ins Bundesfinanzministerium geht.

Abgeräumt haben auch in diesem Jahr wieder die Teams vom Martin-Luther-Gymnasium, wie Romy Vogel verrät. „Das Interesse der Schüler steht und fällt mit dem Lehrer“, so die Sparkassen-Mitarbeiterin. So sei beispielsweise an der Oberschule in Waldheim sowie am Gymnasium in Hartha das Planspiel Bestandteil des Unterrichts. Die Lehrer schaffen Anreize, indem sie zum Beispiel guten Einsatz mit einer guten Note belohnen. „Manche Schüler kaufen und verkaufen regelmäßig Aktien, andere kaufen nur am Anfang und warten dann, was passiert“, beschreibt Vogel.

Die drei besten Teams zurück 1 von 3 weiter 3. Platz: Mister X, Julius Voigtländer, Hanna Gräber und Vivien Klingner, 52901,13€, Gymnasium Hartha 2. Platz: Die 4 Aktionäre, Tom Cyrnik, Marleen Dumke, Patrick Kubitz, Celina Patzig, 54392,25€, OS WH 1. Platz: Diversity7873, im Goldammer, Anna Schubert, Lena Fritzsche, Fanny Härtwig und Yvonne Hampel , 55472,74 €, Gymnasium Hartha

Bedauerlich beim vergangenen Planspiel: Kein Team hat es geschafft, über 60 000 Euro zu kommen. Den größten Verlust machte ein Team mit knapp 4 500 Euro. „Es lief relativ schleppend“, meint Romy Vogel. Auch auf der Börse sei es in der Spielzeit relativ ruhiggeblieben. „Es gab keine großen Einschnitte. Selbst als Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hatte, nicht.“

Neu beim diesjährigen Planspiel Börse war die dazugehörige App für das Handy. Mit dieser konnten die Schüler auch unterwegs Aktien kaufen und verkaufen. Wie viele die App letztendlich genutzt haben, kann Romy Vogel nicht sagen. Dank der App war es den Jugendlichen jedoch einfacher möglich, auch tagsüber auf ihre Aktien zu schauen. Mit 89 Teams hatten dieses Mal fünf Mannschaften mehr an dem Planspiel teilgenommen als 2015. Und das, obwohl die Oberschulen Hartha und Leisnig keine Mannschaften mehr ins Rennen geschickt haben. „Der Wirtschaftskurs, in dem das Planspiel Thema war, wird dort in den zehnten Klassen nicht mehr unterrichtet“, begründet Romy Vogel. Die Schüler der Oberschulen Waldheim und Am Holländer in Döbeln haben trotzdem aus Interesse teilgenommen.

