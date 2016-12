Gewinn für die Stadt von der Enso Die Stadt hat ihren Schuldenberg verringert. Dennoch brauchen Eigenbrtriebe Zuschüsse.

Die Stadt Großröhrsdorf ist an insgesamt sieben Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Gesellschaften beteiligt. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Stadt zur Wirtschafts- und Finanzlage hervor. Über die muss die Stadt regelmäßig informieren. Stichtag ist diesmal der 31. Dezember 2015.

Zu den Beteiligungen gehören auch die Eigenbetriebe Großröhrsdorf mit der Wohnungswirtschaft und dem Massenei-Bad sowie der Abwasserbetrieb. Insgesamt waren beide Tochter-Betriebe der Stadt Ende des Vorjahres mit 6,7 Millionen Euro verschuldet. Damit ist der Schuldenberg im Vergleich zu 2014 immerhin um 600 000 Euro kleiner geworden.

Gewinn bringt der Stadt laut Bericht lediglich eine der Beteiligungen. Es ist die am Stromversorger Enso über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft. 170 000 Euro brachte das der Stadt im Vorjahr. Das sind allerdings rund 30 000 Euro weniger als noch 2014. Dagegen muss die Stadt in drei Zweckverbände einzahlen. 900 Euro und damit noch vergleichsweise wenig sind es für das Sächsische kommunale Studieninstitut. Es handelt sich um eine Ausbildungseinrichtung für Verwaltungsberufe.

539 000 Euro zahlte die Stadt als Anteil an den Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes Obere Röder. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Da waren es noch 100 000 Euro weniger. 8 000 Euro flossen 2015 an die Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Kisa), während 2014 keine Zahlung fällig war. Der Zweckverband war jedoch in finanziellen Schwierigkeiten. Ein Haushaltskonzept habe erarbeitet werden müssen. Es habe auch Veränderungen in der Geschäftsführung gegeben. Der Verband stehe nun wieder finanziell stabiler da, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Allerdings verständigten sich die Mitgliedskommunen auch auf eine sogenannte Umlage, also Zuschüsse die sie für einen festgelegten Zeitraum zur Finanzierung des Verbandes zahlen. Die Kisa ist ein Dienstleister für Kommunen im Bereich der Informationstechnologie. Dabei geht es unter anderem um Computer-Anwendungen für das Finanzwesen und das Einwohnermeldewesen. (SZ/ha)

