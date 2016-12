Gewimmel in der Staupitzhalle Rund 100 Sportler lassen das Jahr beim Weihnachtsturnier des Döbelner SC auf der Tatami sportlich ausklingen.

Lenny Phil Fucke (DSC/links) und Alexander Pagel (KJSC) präsentieren sich in der Staupitzhalle dem Publikum. © André Braun

Alle Jahre wieder treffen sich die Judoka der beiden Döbelner Vereine DSC und KJSC in der Staupitzhalle, um beim traditionellen Weihnachtsturnier das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Und so kamen auch am Sonnabend für jeden der rund 100 Sportler drei Kämpfe zusammen.

„Wir haben, wie auch in der Vorjahren, jeweils gewichtsnah Vierergruppen zusammengestellt, die untereinander kämpften. Und da es jeweils zwei dritte Plätze gab, ist niemand leer ausgegangen“, sagte Nachwuchstrainer Jens Wetzig. Insgesamt sei die Halle wieder gut gefüllt gewesen, saßen vor allem Verwandte der Nachwuchskämpfer an den Matten. „Die Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten schauen da vor allem zu und machen sich ein Bild, wie sich ihre Schützlinge sportlich bewegen“, so Wetzig. Und diese hätten sich auch zufrieden gezeigt, was sie von den jungen Kämpfern geboten bekamen.

Dabei schnupperten einige Judoka sogar ihre erste Wettkampfluft, während die erfolgreichsten „alten“ Hasen, die bereits übers Jahr bei verschiedensten Turnieren aktiv waren, geehrt wurden. „Die ersten Vier der gesamten Abteilung bekamen ein Plüschtier. Gewonnen hat Alina Schmidt mit 40 Punkten, also acht Siegen, gefolgt von Josephin und Johann Teuchert, mit je 38 Punkten und Lucy-Joelle Wetzig mit 35 Punkten“, sagte Wetzig, der diese Wertung als zusätzlichen Ansporn übers Jahr ansieht. Aber auch vier erste, zwei zweite und ein dritter Platz bei Pokalturnieren in der Mannschaftswertung stellen eine erfreuliche Bilanz dar. „Wir sind voll zufrieden damit und sehen, dass die Trainingsarbeit Früchte trägt“, freut sich Wetzig, der auch als äußerst positiv wertet, dass die Männer in der Landesliga den zweiten Platz erreicht hätten. So waren Vergleichskämpfe der Männermannschaft auch Sonnabend Höhepunkte für die Zuschauer, wobei sich Tim Binder vom KJSC besonders stark präsentierte und all seine Kämpfe gewann.

zur Startseite