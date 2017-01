Gewerkschaftsboss bei Wacker DGB-Chef Reiner Hoffmann lobt das Nünchritzer Werk – und das mitten in den Tarifverhandlungen.

DGB-Chef Reiner Hoffmann besuchte am Donnerstag die Wacker Chemie AG Nünchritz. Da hatte der 61-Jährige gerade einen schlimmen Besuch in Bautzen hinter sich. © Sebastian Schultz

Reiner Hoffmann wirkt gut gelaunt, als er Donnerstagmittag durch die Werkspforte tritt. Bei Eiseskälte strahlt die Sonne über ihm und dem Nünchritzer Wacker-Werk. Und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lacht entspannt mit seiner Entourage rund um Sachsens DGB-Chefin Iris Kloppich und den Landesbezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) Nordost Oliver Heinrich.

Vielleicht sind die Gewerkschaftsvertreter einfach erleichtert, weil sie den schlimmsten Termin des Tages hinter sich haben: Am Vormittag waren sie bei Bombardier in Bautzen. Der Bahntechnik-Konzern überlegt, Standorte zu schließen. Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. „Nünchritz ist das Kontrastprogramm“, sagt Reiner Hoffmann. Nicht nur, was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, sondern auch beim Thema Mitbestimmung. Viel Zeit für ein Foto will er sich deshalb nicht nehmen. Denn er hat keine zwei Stunden, um den Chemiestandort mit 1 500 Mitarbeitern kennenzulernen.

Er habe aber „natürlich“ schon vorher viel von Wacker gehört und sei zudem „ein Kind der chemischen Industrie“. Hoffmann lernte einst bei der Hoechst AG und leitete später die IGBCE Nordrhein, erzählt er und hört aufmerksam zu, als Werkleiter Gerd Kunkel den Konzern vorstellt. Zweieinhalb Kaffeetassen lang – ohne Milch und Zucker – lehnt sich Reiner Hoffmann dabei sichtlich entspannt zurück. Fragt nach zur Energieeffizienz, zu Mitbewerbern am Markt, zum Stand der Digitalisierung und zur BioSolutions-Branche. Und mit einem Lächeln nimmt er Sätze wie „Jeder Unfall ist einer zu viel“ oder „Unser Erfolg basiert auf den Leistungen der Mitarbeiter“ aus dem Munde des Werkleiters zur Kenntnis.

Die Runde mit Gewerkschaft und Geschäftsführung, Betriebsräten und Vertrauensleuten wirkt regelrecht harmonisch – bis zum Thema Arbeitszeit. Die Chemiebranche des Ostens steckt nämlich gerade mitten in Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft hat im vergangenen Jahr den Manteltarifvertrag gekündigt, sagt Oliver Heinrich. Für die 27 000 Beschäftigten in der ostdeutschen Chemiebranche sollen nämlich künftig nicht nur dieselben Löhne, sondern auch dieselben Arbeitszeiten wie in westdeutschen Bundesländern gelten. Also 37,5 statt der derzeit üblichen 39 Stunden pro Woche. „Damit wollen wir auch die Chemieberufe attraktiver machen“, so Oliver Heinrich. Der von Werkleiter Kunkel als zukunftsfähiges Modell gelobte Lebensarbeitszeittarif geht der Gewerkschaft nicht weit genug.

Plakate rings um das Werk

Bereits Ende 2016 startete sie deshalb die Kampagne: „Keine Zeit zu verschenken“. In Nünchritz machte der Betriebsrat mit großen Plakaten rings um das Werk darauf aufmerksam und verteilte Info-Material an die Kollegen, sagt dessen Vorsitzender Göran Gust. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Februar geplant – und auch schon die eine oder andere weitere Aktion. Der Nünchritzer Betriebsratschef sieht zudem Optimierungsbedarf beim Thema Ausbildung. Konkret könne die Branche mehr als bisher ausbilden und auch mehr der Azubis in eine Festanstellung übernehmen, findet auch Oliver Heinrich. Doch im Prinzip stehe der Wacker-Konzern da im Vergleich schon gut da. Auch die Zusammenarbeit wird von Betriebsrat wie Geschäftsführung als vertrauensvoll beschrieben. Dass vor den Tarifverhandlungen die eine oder andere Spitze komme, sei völlig klar, sagt Wacker-Personalchef Volker Schibbe.

Von Reiner Hoffmann bleiben die am Donnerstag allerdings aus. Für ihn war es ein Informationsbesuch. Weil er eh gerade in Sachsen war, weil Wacker der größte Chemiearbeitgeber im Freistaat ist und weil „wir Interesse daran haben, gute Praxis zu befördern“, sagt er, bevor er weiter nach Dresden zum DGB-Neujahrsempfang fährt. Und die Nünchritzer? Die werten den Besuch als Anerkennung. Göran Gust: „Es ist gut, wenn man gesehen wird.“

