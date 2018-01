Gewerkschaft ruft zur Protestaktion auf Am 17. Januar soll es eine Kundgebung vor dem Waggonbau Niesky geben.

Fertigung in der WBN Waggonbau Niesky GmbH © Wolfgang Wittchen

Die IG Metall Ostsachsen ruft die Kollegen des insolventen Waggonbaus Niesky zu einer Protestaktion und Kundgebung vor dem Werktor auf. Ziel sei es, klarzumachen, dass ein „Weiter so“ mit dem alten Investor Quantum für die IG Metall für die Kollegen sowie den Betriebsrat nicht machbar ist, sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen. „Wir sind bereit, Insolvenzverwalter Wallner zu unterstützen, wo es möglich ist.“ Solange das Ziel verfolgt werde, einen strategischen Investor zu finden, der langfristig investiert und auch für eine Modernisierung des Werkes einsteht, sagt Otto.

Die IG Metall erteile allen Versuchen eine klare Absage, der Belegschaft weitere Zugeständnisse abringen zu wollen. Der aktuelle Tarifvertrag sei fast 25 Prozent unter dem der Metall- und Elektroindustrie und somit könne es keine weiteren Zugeständnisse der Kollegen geben, sagte Otto. „Wir werden weiter lautstark unseren Protest zu erkennen geben, aber auch, solange die Gespräche gut laufen, und Betriebsrat zusammen mit IG Metall das Gefühl haben, dass es in eine gute, verlässliche und vor allem in eine zukunftsfähige Richtung für die Kollegen geht, in einen unterstützenden und ruhigen Modus eintreten. (SZ)

