Gewerkschaft ist gegen Privat-Autobahn Die IG Bau warnt vor einer schleichenden Privatisierung. Ein Appell richtet sich an die Politik.

© dpa

Mit einem Appell hat sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) an Politiker gewandt. Sie warnt vor einer schleichenden Privatisierung der Autobahnen. „Die Autobahn gehört zur öffentlichen Infrastruktur und darf auf keinen Fall den Gewinninteressen einzelner untergeordnet werden“, sagt Jörg Borowski, Vorsitzender des Dresdner IG Bau-Bezirks. Privat-Autobahnen fielen allen Autofahrern zur Last. In Sachsen gibt es rund 570 Autobahn-Kilometer. Wird dort gebaut, bezahlt das der Bund. Für die Bauplanung und -ausführung ist der Freistaat zuständig.

Im Dezember hatte das Bundeskabinett die Gründung einer bundeseigenen Infrastrukturgesellschaft beschlossen. Ein Ziel der aktuell diskutierten Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen ist, dass ab 2021 ausschließlich der Bund für die Autobahnen zuständig sein soll. Die neue Gesellschaft soll im März im Bundestag beschlossen werden. „Die Abgeordneten aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sollten gegen die Pläne stimmen“, so Borowski. Er befürchtet, dass eine eventuelle Pkw-Maut alle Fahrer hart treffen würde. Und: „Wenn Privatbetreiber Autobahnen bauen, dann könnten sie die Standards der öffentlichen Vergabe umgehen – auf Kosten der Qualität, der Löhne und des Arbeitsschutzes“, argumentiert Jörg Borowski. (SZ)

