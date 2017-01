Gewerkschaft für mehr Bäckereilohn Etwa 1000 Verkäuferinnen in Bäckereien im Kreis Bautzen sollen mehr Geld bekommen, lautet eine Forderung.

Von einem „Stress-Job“ an der Ladentheke in Bäckereien und Backshops spricht Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG Dresden-Chemnitz in einer Pressemitteilung. „Vom Backen der Brötchen bis zum Saubermachen des Ladens – dazu die Warenbestellung und das Aus- und Einräumen der Regale: Verkäuferinnen haben neben dem laufenden Geschäft jede Menge zu tun. Das ist in einer Schicht kaum zu schaffen“, sagt er. Und damit verdienten viele Beschäftigte gerade einmal den Mindestlohn. Für sie fordert die Gewerkschaft nun ein „kräftiges Lohn-Plus“. 1000 Verkäuferinnen und dazu noch 570 Bäckereibeschäftigte sollen davon profitieren, heißt es.

„Unter diesen Bedingungen kann es nicht sein, dass die Beschäftigten nur mit dem Mindestlohn nach Hause gehen“, sagt Gewerkschafter Heinrich. Für ungelernte Kräfte müsse beim Stundenlohn „mindestens eine Neun vor dem Komma“ stehen. Fachverkäuferinnen und Bäcker-Gesellen sollten zweistellig verdienen - also „10 Euro plus x“, fordert die NGG. Der Landesinnungsverband Saxonia des Bäckerhandwerks habe sich zu „vernünftigen Löhnen für Bäcker und Verkäuferinnen“ zu bekennen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bereits seit 2003 habe es keinen Tarifvertrag mehr für die sächsischen Bäcker gegeben. Heinrich: „Es ist mehr als überfällig, dass der harte Job in der Backstube und im Verkauf besser bezahlt wird.“ In dieser Woche will die NGG ihren Forderungen mit „Bäckerei-Visiten“ auch im Landkreis Bautzen Nachdruck verleihen. Es gehe darum, endlich aus dem Niedriglohnbereich herauszukommen. (szo)

