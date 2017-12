Gewerkschaft fordert Arbeits- und Sozial-Agenda Die Arbeitnehmervertreter haben für die 84 000 Beschäftigten im Landkreis klare Forderungen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert für die rund 84 000 Beschäftigten im Landkreis Görlitz eine „Arbeits- und Sozialagenda“. © dpa

Landkreis. Mit Blick auf eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt eine „Arbeits- und Sozial-Agenda“ gefordert. Für die rund 84 000 Beschäftigten im Landkreis Görlitz hänge viel davon ab, wie die politischen Weichen in Berlin gestellt werden, erklärt Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der NGG-Region Dresden-Chemnitz. Es müsse klar sein, dass die Interessen der Beschäftigten nicht unter die Räder kommen, so Heinrich.

Die Arbeitszeit sei der NGG dabei besonders wichtig: 28 800 Menschen im Kreis Görlitz haben nach aktuellen Angaben der Arbeitsagentur eine Teilzeit-Stelle – trotz Hochkonjunktur. Das sind 19 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Dabei werden 82 Prozent aller Teilzeit-Jobs von Frauen erledigt. Gewerkschafter Volkmar Heinrich sieht in den Zahlen einen klaren Auftrag an eine neue Bundesregierung: Nötig sei ein verbrieftes Rückkehrrecht auf Vollzeit. „Wer seine Arbeitszeit für die Erziehung der Kinder oder die Pflege der Angehörigen runterfährt, der muss danach auch wieder voll in den Job zurückkehren können.“ Genau dafür habe bereits ein Gesetz auf dem Tisch gelegen, das jedoch am Widerstand der Union gescheitert sei. Sollte es wieder zur Koalition von CDU/CSU und SPD kommen, dürfe diese „Von-Teilzeit-zu-Vollzeit-Garantie“ nicht noch einmal verschleppt werden. Auch die Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes, wie sie Arbeitgeberverbände fordern, lehnt die NGG Dresden-Chemnitz ab. „13-Stunden-Tage und Dauer-Verfügbarkeit per Smartphone können nicht die Arbeitswelt von morgen sein. Wer flexible Arbeitszeiten braucht, kann sie per Tarifvertrag regeln“, sagt Heinrich.

Genauso wenig dürfe an den Aufzeichnungspflichten beim Mindestlohn gerüttelt werden: „Nur wenn die Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten aufschreiben, können sie die Stunden auch korrekt bezahlen“, betont der Gewerkschafter. Nötig sei zudem ein kräftiger Nachschlag beim Mindestlohn. „Wir brauchen einen zweistelligen Euro-Betrag als unterste Lohngrenze. Das geht nur, wenn dahinter auch ein deutlicher politischer Wille steht. Genau das erwarten Mindestlohn-Empfänger von der neuen Bundesregierung“, macht Heinrich deutlich.

Auf die Agenda gehöre auch ein Plan, um die Krankenversicherung auf neue Füße zu stellen. In einem Land, dem es wirtschaftlich so gut gehe, müsse die „Zwei-Klassen-Medizin“ ein Ende haben. Es könne nicht sein, dass der mit dem dickeren Geldbeutel schneller und besser behandelt werde. Nötig sei eine solidarische Bürgerversicherung, in die alle einzahlten. Für ein solches Modell hatte sich zuletzt die SPD stark gemacht. (szo)

