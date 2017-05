Gewerbeverein überdenkt seine Aktivitäten Trotz geringer Resonanz soll der Blumenmarkt erhalten bleiben. Bei einer anderen Aktion wird aber gekürzt.

Der Gewerbeverein will am Waldheimer Blumenmarkt festhalten, obwohl nur wenige Besucher kommen. © Archivfoto/André Braun

Obwohl der Waldheimer Blumenmarkt alles andere als ein Selbstläufer ist, hält der Gewebeverein an der Veranstaltung fest. Das sagte der Vorsitzende Roman Petters bei der jüngsten Mitgliederversammlung. In diesem Jahr war der Markt aufgrund des Wetters schlecht besucht. Im vergangenen war der Zuspruch besser. „Obwohl es immer schwerer wird, werden wir den Blumenmarkt weiterhin organisieren, schließlich haben wir auch Blumenhändler als Mitglieder“, so Petters.

Deutlich erfolgreicher lief der Handwerkermarkt in Bergmanns Hof. „Für das erste Mal wurde er wirklich gut angenommen. Wir müssen mehr an der Werbung und der Gastronomie arbeiten. In diesem Jahr ist der Handwerkermarkt für den 23. September geplant“, sagte Roman Petters.

Während es im vergangenen Jahr noch zwei verkaufsoffene Sonntage gab, wird es 2017 nur einer sein. „Leider beteiligen sich nur wenige Händler und öffnen ihre Läden. Viele denken, das Geschäft lohnt sich nicht. Aus unserer Sicht ist ein verkaufsoffener Sonntag aber wichtig für die Gesellschaft“, meint der Vereinsvorsitzende.

Aktuell laufen die Planungen für den Tanz in den Herbst am 16. September. „Diesmal müssen wir die Gestaltung und Schmückung der Waldheimer Schelle ganz allein stemmen“, so Roman Petters.

Im vergangenen Jahr hat der Verein bei der Veranstaltung rund 3 100 Euro eingenommen. Laut Kassenbericht 2016 gibt es Gesamteinnahmen in Höhe von reichlich 6 700 Euro. 3 200 Euro davon seien über Mitgliedsbeiträge generiert worden. Anfang 2016 hatte der Verein 68 Mitglieder, heute sind es 67. „Wir hatten fünf Abgänge durch Geschäftsaufgaben und vier Zugänge“, so Roman Petters.

Im Geschäftsjahr 2016 hat der Verein einen Verlust von rund 1 200 Euro verbucht. Auf einem Tagesgeldkonto gebe es aber eine Rücklage in fünfstelliger Höhe. Deshalb hatten sich die Mitglieder dazu entschlossen, der freiwilligen Feuerwehr einen Lichtballon im Wert von rund 2 700 Euro zu spenden. Dieser werde unter anderem zur Ausleuchtung von Einsatzstellen verwendet. „Die Kameraden hatten ihn bereits im Einsatz und sind sehr glücklich darüber. Das ist es uns wert“, sagte der Vorsitzende des Gewerbevereins.

