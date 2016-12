Gewerbeverein plant erste Messe

Der Verein Gemeinsam für Neustadt möchte am 18. März nächsten Jahres in der Neustadthalle das erste Mal eine Messe organisieren. Darüber informiert Vereinsvorsitzende Kathrin Vogel. Bei dieser können sich Unternehmen, Vereine und jeder, der daran mitwirken möchte, präsentieren. Geplant ist, die Besucher während des Tages zu allgemeinen Unternehmerthemen mit Kurzvorträgen zu informieren. Eine Abendveranstaltung mit Musik und Tanz soll den gelungenen Tag abschließen. Der Verein will nun Handwerker, Gewerbetreibende, Vereine und Unternehmen begeistern, gemeinsam diese Messe mit Ausstellungen sowie Außergewöhnlichem zum Anschauen vorzubereiten. (SZ)

