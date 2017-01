Gewerbeverein organisiert erste Messe In der Neustadthalle findet erstmals eine Messe statt, bei der sich ansässige Unternehmen und Vereine vorstellen können.

Die Messe soll im März in der Neustadthalle stattfinden. © Dirk Zschiedrich

Der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ möchte in diesem Jahr mit einer neuen Veranstaltung für das heimische Gewerbe und Handwerk werben. Aber auch an die zahlreichen Vereine und größeren Unternehmen ist dabei gedacht. Deshalb wird für den 18. März dieses Jahres in der Neustadthalle das erste Mal eine Messe organisiert. Darüber informiert Vereinsvorsitzende Kathrin Vogel. Der Plan ist schon seit Längerem klar. Bei dieser Messe können sich Unternehmen, Vereine und jeder, der daran mitwirken möchte, präsentieren. Geplant ist, die Besucher während des Tages zu allgemeinen Unternehmerthemen mit Kurzvorträgen zu informieren. Eine Abendveranstaltung mit Musik und Tanz soll den gelungenen Tag abschließen. Der Verein will nun Handwerker, Gewerbetreibende, Vereine und Unternehmen begeistern, gemeinsam diese Messe mit Ausstellungen sowie Außergewöhnlichem zum Anschauen vorzubereiten. (SZ)

zur Startseite