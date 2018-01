Gewerbeverein nicht überaltert Beim diesjährigen Neujahrsempfang waren nur einzelne Mitglieder des Königsteiner Gewerbevereins anwesend.

Der Königsteiner Bürgermeister Tobias Kummer (rechts im Bild) sagt, er habe jeden Verein gleichbehandelt und jeweils die Vorsitzenden eingeladen. © Marko Förster

Königstein. Ganz so stehen lassen will er das nicht. Bodo Rehn, Vorstandsmitglied im Gewerbeverein Königstein und Umgebung, wehrt sich gegen die Aussage von Bürgermeister Tobias Kummer (CDU), dass der Gewerbeverein wegen zu alter Mitglieder nicht am Neujahrsempfang teilnehmen konnte. Er habe deswegen bereits viele Anrufe von Mitgliedern erhalten. Doch es sei falsch, sagt Rehn, der Schrägers Gasthaus in Königstein betreibt. Schließlich habe der Verein derzeit fast 30 Mitglieder. Und es gebe auf jeden Fall noch einige, die nicht an die Rente denken. Man habe sich nach dem Neujahrsempfang 2017 zurückgezogen, da die Kosten zu hoch geworden seien. Dass in diesem Jahr nicht der gesamte Verein, sondern nur einzelne Mitglieder wie Vereinsvorsitzender Till Kleinert eingeladen wurden, bewertet er als Affront. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) sagt, er habe alle Vereine gleichbehandelt und jeweils die Vorsitzenden eingeladen. Diese könnten jederzeit Vereinsmitglieder mitbringen. (SZ)

