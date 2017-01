Gewerbeverein mit 100 Prozent Frauenquote Die Meißner haben bei ihrem Neujahrsempfang ein seltenes Kunststück vollbracht.

Neujahrsempfang des Gewerbevereins Meißen im Kino Filmpalast. © Claudia Hübschmann

Starker Beifall im Meißner Filmpalast. Der Gewerbeverein der Stadt hatte jetzt zum traditionellen Neujahrsempfang in das Kino eingeladen. Dabei bedankten sich der Vorsitzende Uwe Reichel und sein Co-Moderator Andreas Krause diesmal bei drei weiblichen Helfern, die maßgeblich dazu beitragen, die vielen vom Verein organisierten Veranstaltungen zu einem Erfolg werden zu lassen. Die Frauenquote wurde somit zu 100 Prozent erfüllt. Ausgezeichnet für ihr Engagement wurden Gastronomin Kerstin Grafe, Bürgerpolizistin Ramona Lundershausen sowie die aktuelle sächsische Weinkönigin Friederike Wachtel.

Der Vorstand des Gewerbevereins nutzte das Treffen im Filmpalast für einen Rückblick auf die zahlreichen Events, welche 2016 Zehntausende Menschen in die Porzellanstadt zogen. Dazu zählten an erster Stelle das Weinfest, der diesmal in enger Partnerschaft mit dem Rathaus gestaltete Weihnachtsmarkt, die Modenacht sowie der erstmals organisierte Ostermarkt. 2017 soll dieses zugkräftige Programm fortgesetzt werden. (SZ/pa)

