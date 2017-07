Gewerbetreibende leiden unter Straßensperrung Der Neubau der Staatsstraße 100 mit Klosterwasserbrücke in Panschwitz-Kuckau soll 15 Monate dauern. Schon jetzt macht sich der Schwund der Kundschaft bemerkbar.

„Sackgasse in 2,5 Kilometer – keine Wendemöglichkeit.“ So weiträumig wird der Verkehr von Panschwitz-Kuckau mit seiner Ortsdurchfahrt-Baustelle ferngehalten Muss das sein, wird gefragt? Ja, sagen die Experten – mit Blick auf Bus und Lkw.Foto: René Plaul

Die Agrargenossenschaft Liebenau betreibt zwei Tankstellen. Die eine in Kamenz, die andere in Panschwitz-Kuckau. Mit letzterer hat man derzeit wenig Freude. Genossenschaftschef Bernd Preuß: „Wir machen jetzt schon 20 Uhr zu. Das bringt nichts.“ Normalerweise schließt die Tanke an der S 100 erst zwei Stunden später. Seit die Ortslage weiträumig umfahren werden muss, ist halt die (motorisierte) Laufkundschaft ausgeblieben.

Seit Mitte Mai wird die Fahrbahn der Staatsstraße erneuert. Vor allem die Brücke über das Klosterwasser macht zu schaffen, auch weil dabei die Medien wie Strom, Beleuchtung, Gas, Telekommunikation, Abwasser und Regenwasser verlegt werden müssen. Insgesamt werden 1,5 Millionen Euro durch den Freistaat verbaut – in bis zu 15 Monaten Bauzeit. Das vor allem sorgt für Kopfschütteln. Bernd Preuß: „Ich weiß nicht, warum der Straßenbau so lange dauern muss.“ Womöglich ist eine längere Winterruhe eingeplant, die vielleicht gar nicht gebraucht wird? „Das kann man nur hoffen.“

„Jammern hilft eh nicht“

An der Tankstelle jedenfalls wurden bereit jetzt 20 Prozent Umsatzeinbuße registriert. Betroffen sind aber auch andere Gewerbetreibende. Bäcker Mike Selnack: „Wir haben uns darauf einstellen müssen. Es war ja auch lange angekündigt.“ Er hat zum Beispiel den Cafébetrieb an der Backstube beendet und muss auch in der Filiale im Nettomarkt Einbußen hinnehmen, weil die Pendler komplett weggefallen sind. „Natürlich ist das schwer für uns, aber jammern hilft eh nicht.“ Mit ihm sind noch sechs Leute beschäftigt. Sie alle über die schwere Zeit zu kriegen, sei nun das Hauptziel, man habe schließlich auch Verantwortung.

Andere im Ort klagen, dass die weiträumige Sperrung der Ortslage viel zu weit gehe. Warum werden die Reisenden schon bei Miltitz beziehungsweise Siebitz mit Sackgassenschildern davon abgehalten, wenigstens bis an die Tankstelle oder ans Kloster zu kommen?

Ziel: Kein Verkehrschaos im Ort

Für den Vorsitzenden des Verwaltungsverbandes am Klosterwasser gibt es dazu keine Alternative, weil ansonsten das blanke Verkehrschaos auf den innergemeindlichen Umleitungsstrecken entstünde. Mirko Domaschke: „Die Umleitung berührt vor allem den Bus- und Lkw-Verkehr, und das ist auch richtig so.“

Wie kompliziert das Ganze ist, hat sich erst jetzt wieder gezeigt: Weil die großen Gelenkbusse im Schülerverkehr derzeit nicht gebraucht werden, konnte ein Teil der Fahrbahnerneuerung auf der oberen Cisinskistraße als „Ferienbaustelle“ realisiert werden. Mit einer nochmals veränderten Umleitung, die kleine Busse fahren konnten. Erschwert wurde das innerörtliche Umleiten jetzt noch durch Medienarbeiten in der Nähe der Behindertenwerkstatt. Der Einbahnstraßen-Ausweichverkehr für die Ansässigen funktioniere inzwischen aber, auch, weil man abgestimmt mit dem Landkreis die Beschilderung verbessert habe. „Wir leiten jeden, der es wünscht, zum Beispiel auf den Klosterparkplatz.“

Gleichzeitig hat man dafür Sorge getragen, dass die Klosteranlage als Abkürzung natürlich nicht infrage kommen kann. Das Tor an der S 100 wurde geschlossen. Die kurze Einfahrt hat sonst auch dem Klosterstübel gut getan – auch hier musste man sich umstellen.

Klosterwasserverbandschef Domaschke lobt in diesem Zusammenhang auch den Landkreis. „Am Anfang gab es viel Kritik an der Informationspolitik. Mittlerweile hat sich das Prozedere gut eingespielt.“ Schließlich müssten bei allen Überlegungen auch die Belange der anderen Gemeinden des Verbandes gesehen werden. Nur eines ärgert Mirko Domaschke: „Bislang gibt es noch keine vernünftige Beschilderung an den verlegten Haltestellen des Busverkehrs. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das nicht möglich sein soll.“

