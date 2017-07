Gewerbegebiet wird erschlossen Im Herbst beginnen die Arbeiten in Copitz-Nord. Im Sommer 2018 wollen sich erste Unternehmen ansiedeln.

Lange hat es gedauert, aber nun soll aus der Brache in Copitz eine florierendes Gewerbegebiet werden. © Norbert Millauer

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) will voraussichtlich im Herbst dieses Jahres damit beginnen, das Gewerbegebiet Copitz-Nord zu erschließen. Laut SEP-Geschäftsführer Christian Flörke sollen die Handwerker ab Oktober die geplante Stichstraße von der Wehlener Straße aus bauen. Am Ende der Trasse wird eine Wendeschleife entstehen. Zudem wollen die Stadtwerke Pirna zeitgleich neue Ver-und Entsorgungsleitungen in dem Gebiet verlegen. Vorgesehen ist, dass diese Arbeiten spätestens am 30. Juni 2018 abgeschlossen sind, weil sich danach erste Interessenten auf dem Areal niederlassen wollen. So beabsichtigt unter anderem der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE), auf einer Fläche von 9 000 Quadratmetern einen Wertstoffhof und ein Behälterlager errichten. Insgesamt umfasst das Gewerbegebiet eine Fläche von 6,6 Hektar. Für die Flächen gibt es laut SEP bereits mehrere Anfragen. (SZ/mö)

