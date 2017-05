Gewerbegebiet wird aufgepeppt Die Straßenbeleuchtung und die Fahrbahndecke sollen instand gesetzt werden. Der Gemeinderat hat noch mehr vor.

Einfahrt ins Gewerbegebiet von Königswartha. © Uwe Soeder

Der Gemeinderat Königswartha hat jetzt zwei Planungen in Auftrag gegeben. Beide betreffen das Gewerbegebiet Königswartha. Zum einen soll noch in diesem Jahr die Beleuchtung an der Eutricher Straße, also der Hauptstraße durch das Gebiet, in Ordnung gebracht werden. Geplant wird das Vorhaben von der Enso. Bei der zweiten Planung, der Instandsetzung dieser Straße, soll die Planung komplexer betrachtet werden. Deshalb wird das Vorhaben erst 2018 umgesetzt werden, sagt der Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny. (CDU).

Angeregt wurde, auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet mit zu betrachten. „Da hier fünf Straßen aufeinandertreffen, ist die Verkehrssituation sehr kompliziert“, sagt Nowotny. Deshalb läuft beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) derzeit die Prüfung, ob dort ein Kreisverkehr entstehen kann. Die Straße im Gewerbegebiet und die Straße vom Kreisverkehr bis zu den ehemaligen Gleisen plant nun das Ingenieurbüro Exner&Schramm. Für die Umsetzung im Gewerbegebiet ist die Gemeinde zuständig. „Wir müssen dafür Eigenmittel ansparen“, sagt Nowotny. Den Rest der Straße baut das Lasuv. (SZ/kf)

