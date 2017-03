Gewerbegebiet wächst Der Eröffnungstermin für NKD in Rauschwalde steht fest. Trotz kleinerer Fläche bleibt das Sortiment gleich.

NKD zieht nach Rauschwalde. Dafür schloss die Filiale an der Berliner Straße. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Am 23. März eröffnet an der Reichenbacher Straße 53-55 eine neue Filiale des Textilfilialisten NKD. Das Unternehmen aus dem oberfränkischen Bindlach bei Bayreuth war bisher an der Berliner Straße in der Nähe der Sparkasse zu finden gewesen. Die neue Filiale ist 360 Quadratmeter groß. Das ist etwas weniger als an der unteren Berliner. Hier hatte NKD 445 Quadratmeter Fläche belegt.

An dem neuen Standort in Rauschwalde haben sich in einem kleinen Gewerbegebiet in den vergangenen Jahren unter anderem bereits Lidl, und der dm-Drogeriemarkt angesiedelt. Für NKD gab es neben Letzterem nur noch eine freie Fläche. Das Unternehmen setzt auf dem Standort, weil es hier schon Einzelgeschäfte und dementsprechend Kundschaft gibt.

Trotz der verkleinerten Fläche: Am Sortiment werde sich bei NKD am neuen Standort nichts ändern. In Rauschwalde sollen sich „preisbewusste Verbraucher vor allem auf modische und funktionale Textilien für die ganze Familie sowie auf Accessoires zur Verschönerung des Zuhauses freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zudem soll es eine neue Ladeneinrichtung inklusive hochwertiger LED-Beleuchtung geben. NKD feiert die Neueröffnung in Görlitz am 23. März bereits ab 8 Uhr. Künftig ist dann montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die fünf bisherigen Mitarbeiter ziehen mit um.

Die Verkaufsräume an der Berliner Straße bleiben derweil nicht lange leer. Hier zieht die Gries Deco Company GmbH mit ihrer Wohn-Accessoire-Kette Depot ein. Nach Umbauarbeiten ist am 13. April die Neueröffnung geplant. Das Sortiment soll dem vergleichbarer Filialen entsprechen, hieß es. Wie viele Kollegen Depot am Standort Görlitz beschäftigen wird, stand zuletzt noch nicht fest. Auf der Homepage des Unternehmens wurden allerdings Mitarbeiter gesucht, vor allem Verkäufer in Teilzeit. (SZ/mk)

