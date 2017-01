Gewerbegebiet Süd kommt im Sommer An der B 169 sollen im März die Arbeiten weitergehen. Die größten Gewerbeflächen gibt es woanders.

Nach dem Abriss der Möbelwerke wurde vor einem reichlichen Jahr im neuen Gewerbegebiet Süd damit begonnen, die Flächen zu terrassieren und zu befestigen. Der Bauschutt wurde dafür mit eingearbeitet. © Archiv/Dietmar Thomas

Auf der Fläche an der B 175, wo einmal die Möbelwerke standen, ist derzeit Winterruhe. Erst im Frühjahr werden hier wieder die Bauleute anrücken, um den letzten Akt zur Erschließung von Döbelns neuestem Gewerbegebiet vorzunehmen. Es wird eine Erschließungsstraße mit Wendestelle gebaut, die sogar schon einen Namen hat – Arnd-Gennrich-Straße, nach einem Döbelner Unternehmer. Im nächsten Stadtrat im Februar wird der Auftrag vergeben, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Nach der Finanzierungsplanung von 2015 sollte die Erschließung des Geländes eigentlich schon im vergangenen Jahr erfolgen.

Nach dem Abriss der alten Fabrikgebäude war vor einem Jahr für mehrere Monate Pause. Damals war es zu feucht für die Erdarbeiten. Mittlerweile ist das Gelände terrassiert. Gebrochener Bauschutt und Kalk wurden eingearbeitet, um den Untergrund zu stabilisieren. „Das sieht jetzt ganz gut aus“, sagte Hanns. Das frisch aufgefüllte Gelände habe unter dem angesäten Rasen noch Zeit, zu ruhen. Die Stadt garantiert die Standfestigkeit des Untergrunds. „Die Firmen, die sich ansiedeln, bekommen einen Drucknachweis“, sagte Hanns.

Voraussichtlich Mitte dieses Jahres werden die Erschließungsarbeiten zu Ende gebracht. „Es gibt Interesse einiger Investoren aus dem Döbelner Bereich, die dort hinwollen“, sagte Hanns. Wer sich am Ende wirklich ansiedeln kann, müsse aber noch mit der Landesdirektion abgestimmt werden. Mit dem Erhalt der Fördermittel ist die Stadt die Verpflichtung eingegangen, vorrangig gewünschtes Gewerbe anzusiedeln. Dazu gebe es einen Katalog, der sich auch ständig ändert, sagte Hanns. „Baufirmen spielen da eine untergeordnete Rolle.“

Die Stadt bekommt fast 1,9 Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm GRW-Infra, rund 340 000 Euro muss sie selbst finanzieren. Die Fläche des Gewerbegebietes beträgt 47 000 Quadratmeter. Effektiv bleiben davon rund 25 000 Quadratmeter für Ansiedlungen übrig.

Die Gewerbegebiete in Döbeln Ost sind seit Jahren ausgebucht, aber ein paar Reserven hat die Stadt noch. Mit Mochau ist das Gewerbegebiet Am Fuchsloch dazugekommen, wo noch größere Flächen für Ansiedlungen zur Verfügung stehen. Vier Grundstücke mit insgesamt 87 000 Quadratmeter Fläche sind derzeit noch nicht verkauft. Das kleinste ist ein Mini-Grundstück von 2600 Quadratmeter, die größte Fläche hat 66 500 Quadratmeter.

Die größten Reserven an Gewerbeflächen gibt es aber in Döbeln Nord. Fast 190 000 Quadratmeter künftiger Gewerbeflächen stehen dort neben der B 169 und der A 14 zur Verfügung. Vor zehn Jahren wollte eine Baufirma dort eine Musterhauspark mit Gewerbeflächen anlegen – das Vorhaben war in der Finanzkrise abgestorben. Die Stadt hatte seinerzeit einen Bebauungsplan begonnen, aber nie abgeschlossen. „Wer die Flächen haben will, der muss ein bisschen Geld mitbringen. Wir haben nicht das Finanzpolster, das zu erschließen“, sagte Thomas Hanns. Der größte Teil der Flächen gehört der Stadt. Diese liegen zwar in der Trinkwasserschutzzone 3, aber das sei kein Problem für Gewerbeansiedlungen. „Da geht vieles. Man kann die Planungen darauf abstimmen. Das Gewerbegebiet Mockritz liegt sogar in der Zone 2 und dort gibt es eine Tankstelle“, sagte Hanns. Die Sicherheitsstandards für solche Ansiedlungen seien heute sehr hoch.

Auch in Masten gibt es noch freie Gewerbeflächen. Dort hat die Stadt an der B 175 gegenüber von Henwi eine Fläche als Gewerbestandort ausgewiesen. Die tatsächliche Nutzfläche von 28 000 Quadratmeter ist sogar noch etwas größer als die im neuen Gewerbegebiet Süd. Obwohl es das Gewerbegebiet Döbeln-Masten schon einige Jahre gibt, hat sich dort noch niemand angesiedelt.

Selbst mitten in der Stadt sieht Baudezernent Thomas Hanns noch Kapazitäten für Gewerbeansiedlungen. Zwischen Industriestraße und Niederfriedhof gibt es noch Brachflächen früherer Betriebe, die zu nutzen wären. „Man müsste nach den heutigen Bestimmungen mal prüfen, was da noch möglich ist.“

Heute sei es allerdings ein Glücksfall, eine größere Neuansiedlung zu bekommen, meinte Hanns. Dem Glück will die Stadt nachhelfen. „Wir haben Kontakte zur Wirtschaftsförderung des Landes Sachsen. Die vermittelt Gewerbeflächen im ganzen Freistaat.“

