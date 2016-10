Gewerbegebiet Glogauer Straße ist fertig Das Areal ist fast so groß wie 20 Fußballfelder. Jetzt fehlen nur noch die neuen Unternehmen.

Unternehmer, die sich in Riesa ansiedeln wollen, können sich ab jetzt ins gemachte Nest setzen: Das Gewerbegebiet an der Glogauer Straße unweit des Riesaparks ist fertig. Über die neue 450 Meter lange Straße wurde ein rund 14 Hektar großes Areal (so groß wie knapp 20 Fußballfelder) erschlossen. Ein Jahr und zwei Monate baute die Riesaer Firma Optibau an Riesas neuem Gewerbegebiet.

Im vorderen Abschnitt haben sich bereits Unternehmen angesiedelt, darunter Dekra oder der Großhandel Sonepar. Weitere Flächen seien bereits verkauft, so die Stadtwaltung. Für Areale im hinteren Teil liefen derzeit Gespräche. (SZ)

