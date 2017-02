Gewerbegebiet an der Macherstraße Firmen könnten sich schon jetzt auf dem Gelände ansiedeln. Die Stadt will aber nun weitere Bedingungen festlegen.

Die Stadt Kamenz will den Bebauungsplan für das Feld an der Macherstraße gegenüber des Flüchtlingsheims ändern lassen. Der Stadtrat beschloss jetzt einstimmig die Einleitung eines Änderungsverfahrens. Unternehmen können sich theoretisch schon jetzt auf dem Gelände ansiedeln. Die Stadt will aber nun weitere Bedingungen festlegen, um die Flächen wirklich für Gewerbe zu reservieren. Hintergrund ist die Anfrage von Solarfirmen, die das Gebiet für Photovoltaikanlagen nutzen wollten. Die Stadt will mit der Änderung des Plans erreichen, dass höchstens einige Teilflächen für solche Zwecke freigegeben werden. „Weiterhin ist das Ziel die Neugliederung der inneren Erschließung und der festgesetzten Baugrenzen“, heißt es im Beschluss. Die Stadträte einigten sich darauf, dass in der Zeit der Planüberarbeitung nicht auf dem Gelände gebaut werden darf.

Der Bebauungsplan für das Gelände an der Macherstraße stammt noch aus dem Jahr 1997. Damals schuf die Stadt die Möglichkeit, dass sich Gewerbetreibende im sogenannten Gewerbegebiet Macherstraße-Nord ansiedeln können. Die 16 Hektar große Fläche, die damals überplant wurde, gehört mehreren Eigentümern. Die Stadt ist nur einer davon. Das Gewerbegebiet Macherstraße-Nord ist eines der wenigen, auf dem überhaupt noch Ansiedlungen möglich sind. „Für Bernbruch-Nord ist in den nächsten Jahren mit einer guten Auslastung zu rechnen“, sagt Oberbürgermeister Roland Dantz im Stadtrat. Dort baut gerade Accumotive das neue Werk. Im Gewerbegebiet am Ochsenberg sind nach Angaben der Stadt nur noch wenige Splitterflächen zu haben. Die Stadt brauche damit Gewerbeflächen wie das an der Macherstraße. Potential gibt es noch auf der Fläche zwischen Flugplatz und Wildgehege. (SZ)

