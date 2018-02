Gewerbe präsentiert sich Über 80 Anbieter stellen sich in Neustadt vor. Eine Sonderausstellung widmet sich dem Genuss.

Am 3. März 2018 findet in Neustadt die Gewerbemesse statt. © Daniel Schäfer

Neustadt. Nach dem Erfolg der ersten Gewerbemesse 2017 in Neustadt lädt der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ am 3. März zur zweiten Auflage in die Neustadthalle ein. 10 Uhr wird die Messe eröffnet.

In diesem Jahr präsentieren sich über 80 Aussteller, alles engagierte Firmen, Unternehmen und Vereine aus Neustadt und Umgebung. Die Ausstellung wird in unterschiedlich strukturierte Bereiche aufgeteilt, Aussteller werden auf allen Etagen der Neustadthalle zu finden sein. Eine Sonderausstellung zum Thema Festlichkeiten und Genuss wird es außerdem geben. Ziel der Gewerbemesse ist es, dass die Besucher vor Ort erleben können, welche Handwerker, Gewerbetreibende und Unternehmen es überhaupt vor Ort gibt. Deshalb ist die Gewerbemesse zum einen eine Orientierung, um lokal und regional zu kaufen oder auch den Service in Anspruch nehmen zu können. Auf der anderen Seite stellen sich einige Unternehmen aber auch vor, um zum Beispiel um Nachwuchs zu werben oder um vielleicht auch den einen oder anderen freien Arbeitsplatz besetzen zu können. In erster Linie gehe es aber darum, publik zu machen, was es alles in Neustadt und Umgebung gibt. „Das ist vielen gar nicht so bekannt“, sagt Kathrin Vogel, die Chefin des Vereins „Gemeinsam für Neustadt“. Aus diesem Grund habe sie auch im vergangenen Jahr die erste Messe dieser Art organisiert und wegen des großen Zuspruchs auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Verein ein solches Angebot auf die Beine gestellt.

Der Eintritt ist kostenfrei, und auch die ganz kleinen Gäste kommen beim Kinderschminken sowie einer kleinen Tombola auf ihre Kosten.

Kostenlose Parkplätze gibt es unmittelbar gegenüber der Neustadthalle. Außerdem können auch die Stellflächen am Parkplatz Lidl/Rossmann genutzt werden. Damit es den Kindern nicht zu langweilig wird, bietet der Verein in Zusammenarbeit mit den Ausstellern eine Bastel- und Spielstraße mit Betreuung an. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie des Schützenhauses.

