Gewappnet für den großen Regen Der ausgebaute Maltengraben kann nun eine Menge Wasser aufnehmen. Darüber freuen sich die Kleingärtner in Luga.

Noch liegt der Maltengraben in Luga trocken. Sollte es heftige Niederschläge geben, kann der ausgebaute Graben künftig genug Wasser aufnehmen, sodass es keine Überflutungen mehr gibt. © Rene Meinig

Aufatmen in der Gartensparte: Der zweite Bauabschnitt am Maltengraben ist fertig; überschwemmte Beete und Lauben sollten damit der Vergangenheit angehören. Jahrelang war die Angst groß unter den Lugaer Hobbygärtnern, wenn sich ein großes Regengebiet ankündigte. Für die Wassermassen, die dann von den südlichen Hängen in Richtung Elbe flossen, war der Maltengraben nicht gewappnet.

Das soll sich nun ändern. Denn es gibt eine entscheidende Veränderung – der Graben ist jetzt auch wirklich ein Graben. Zwischen der Kleinlugaer und Lugaer Straße war der Maltengraben bislang nämlich höher gelegt und verlief gut 100 Jahre über einen Damm. Bei starkem Regen wurde der Erdwall aufgeweicht und brach. Die Folge: Überflutete Felder und Kleingärten. Das Gebäude der 90. Grundschule wurde dabei ebenfalls mehrmals beschädigt.

Besonders verheerend war das Hochwasser im Juni 2013. Aber auch im Juli 2016 gab es derart heftige Niederschläge, dass der Damm den Wassermassen nicht standhielt. Um die Schäden zu beseitigen und den Graben hochwassersicher zu machen, investierte das Umweltamt bislang insgesamt rund drei Millionen Euro. Es ist das teuerste und aufwendigste Hochwasserschutzprojekt, das die Stadt selbst umsetzt.

Erste Bauarbeiten starteten bereits 2015 zwischen Bahntrasse und 90. Grundschule. Der etwa 1,2 Kilometer lange Abschnitt konnte 2016 fertiggestellt werden. Seit März 2017 wird nun zwischen der Brücke in der Kleinlugaer Straße und der Lugaer Straße gebaut. Ursprünglich sollte dieser 4,6 Kilometer lange Abschnitt schon im Herbst vergangenen Jahres fertig sein.

Mittlerweile ist der Damm verschwunden und einem breiten Bachbett gewichen, das naturnah mit Wiese und Steinen gestaltet wurde. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, dass Tiere diesen Lebensraum für sich entdecken. Biologen erwarten, dass sich Wachteln und Rebhühner ansiedeln könnten. Zurzeit liegt der Graben im westlichen Abschnitt trocken, östlich der Brücke hat sich etwas Wasser gesammelt.

Damit ist das Bauprojekt allerdings noch nicht abgeschlossen. Im Mai gehen die Arbeiten südlich der Lugaer Straße weiter. Bis zum Herbst soll auch der Abschnitt bis zur Dohnaer Straße renaturiert werden. Gebaut wird auf einer Länge von 440 Flussmetern. Schon jetzt steht aber fest: Die Ernte in den Kleingärten ist wohl künftig nicht mehr in Gefahr.

