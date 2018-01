Gewaltopfer aus Hameln will Täter-Auto für guten Zweck verkaufen

Alexa, Sie sollten lernen Dinge auseinander zu halten. Der brutale Übergriff auf die Frau ist die eine Sache. Eine andere Sache ist eine Schenkung an Dritte wenn ich als Schenker bedürftig bin. Ob der Herr RA die Promotion seiner Mandantin gut heißt ist unerheblich. Über was ich mir Gedanken mache sollte oder nicht, dazu sind Sie nicht in der Position sich darüber die Entscheidungshoheit anzumaßen. Capice ?