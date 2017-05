Gewaltige Turmuhr schlägt im Schmuckgeschäft Ein Uhrmachermeister hat ein altes Uhrwerk restauriert. Das hat viele Monate gedauert.

Uhrmachermeister Steffen Klar an seiner erneuerten Turmuhr im Geschäft in der Großenhainer Schlossstraße. Das Uhrwerk könnte 150 Jahre alt sein. © Kristin Richter

Mit Schwung pendelt die Stange mit einer grünen Pendellinse am Uhrwerk hin und her. Wenn Steffen Klar es per Kurbel aufgezogen hat, läuft das Uhrwerk einen reichlichen halben Tag. Aller Viertelstunde schlagen zwei Hämmerchen an Glocken. Wie alt die Turmuhr in seinem Geschäft in der Schlossstraße ist, kann der Uhrmachermeister nur schätzen: vielleicht 150 Jahre? Woher die Uhr stammt, weiß er aber: von Turmuhrmachermeister Klaus Ferner aus Niederau. „Wir hatten uns zum Tag der Sachsen ein solches Uhrwerk für die Ausstellung ausgeborgt“, erinnert sich Klar. Ein Jahr später ergab sich die Möglichkeit zum Kauf in Niederau. Mehr als ein halbes Jahr brachte der Großenhainer mit Restaurierung und Zusammenbau zu. Tischlermeister Wolfgang Schulze fertigte ein Holzgestell, vom Maschinenbau Richter bekam Steffen Klar die Gewichte: 23, 17 und zehn Kilo schwer. „Der Rest ist Eigenbau.“

Was nun bimmelt, sind zwei kleine Schiffsglocken. Rund 1 000 Euro hat Klar in die Rarität investiert. Die Pendellinse wiegt acht bis zehn Kilo. Um die Uhr zu ölen, reicht ein Tropfen in Fingernagelgröße.

