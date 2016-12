Gewaltige Töne und nackte Leiber Der Kultursommer startet in die längste Saison seiner Geschichte. Das Programm wird eine Herausforderung.

Der Mittelsächsische Kultursommer Miskus Juli 2016 auf der Seebühne Kriebstein, hier bei einem Konzert der Simon- & Garfunkel-Revivalband. Reichlich nackte Haut gibt es auf der Seebühne im kommenden Jahr zu sehen. „Bei „Lipsi Lillies Burlesqueshow wird es heiß, scharf und lecker“, verspricht Projektleiter Jörn Hänsel. © Archiv/André Braun

Das Programm für die nunmehr 24. Festivalsaison des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) steht. Mehr als 40 Veranstaltungen laden vom 6. Mai bis 31. Oktober ein, den Landkreis Mittelsachsen zu entdecken. Mit vier Monaten wird sie die längste Saison seit Bestehen des Vereins. Grund dafür ist die 150-Jahr-Feier der Hochschule Mittweida Anfang Mai. Bei diesem Fest kann und möchte der Miskus nicht fehlen – auch wenn der Zeitplan das Team vor eine größere Belastung stellen wird.

„Für zwölf Veranstaltungen können ab sofort Karten beziehungsweise Gutscheine erworben werden“, teilte Projektleiter Jörn Hänsel mit. Sprichwörtlich wie die Faust aufs Auge passt „Faust – Die Rockoper“ in die einmalige Kulisse des mystischen Porphyrbruchs auf dem Rochlitzer Berg. Die „Performance zum Stein“ sei seit 20 Jahren einer der Konzerthöhepunkte und habe sich innerhalb des Miskus zu einer eigenen starken Marke entwickelt. „Sie genießt absoluten Kultstatus bei der Bevölkerung und vielen auswärtigen Gästen“, so Hänsel.

Der Klang bekannter Filme wird bei „Sounds of Hollywood“ von den Steinen des Waldheimer Kreuzfelsens widerhallen. Dank der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichbach sollen Filmliebhaber und Kinofans auf ihre Kosten kommen. Mit „Musical in Motion“ gibt es eine ähnliche Veranstaltung in der Hartharena. Eine Live-Band und sechs Gesangssolisten geben ein Konzert mit den schönsten Film- und Musicalhits – unter anderem aus den Klassikern Titanic, Bodyguard, Die drei Musketiere und Tanz der Vampire.

Reichlich nackte Haut gibt es auf der Seebühne Kriebstein zu sehen. „Bei „Lipsi Lillies Burlesqueshow wird es heiß, scharf und lecker“, verspricht Jörn Hänsel. Zu rhythmischen Lambada-Klängen räkeln sich die Mädels von Leipzigs erster Burlesque-Truppe. Wesentlich züchtiger geht es hingegen bei der Geschichte vom kleinen Muck zu. „Angeknüpft an die großen Erfolge von Pippi Langstrumpf und Wickie kommt das Annaberger Theater wieder mit einer seiner großartigen Produktionen auf die Seebühne“, so Hänsel. Das Stück sei „zuckersüß, leicht bekömmlich und speziell für den kleinen Theater-/Kultur-Nachwuchs“, ergänzte er.

Karten sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Döbelner Anzeigers am Niedermarkt in Döbeln erhältlich. Die Preise und weitere Informationen gibt es auf der Miskus-Internetseite. (sol)

