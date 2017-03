Gewalt und Waffen auf der A 17 Es ging bedrohlich zu am Sonntagabend zwischen Autofahrern kurz hinter dem Dölzschener Tunnel. Die Polizei sucht Zeugen.

© Marko Förster

Für eine Auseinandersetzung auf der A 17 sucht die Polizei Zeugen. Über den Notruf meldete sich am Sonntag, gegen 18 Uhr, bei der Polizei ein Autofahrer, der die A 17 in Richtung Dresden befuhr. Er hatte beobachtet, wie kurz nach dem Dölzschener Tunnel ein Opel Insignia mit vermutlich bulgarischem Kennzeichen durch einen Mercedes und einen Audi ausgebremst und abgedrängt wurde. In der Folge stiegen mehrere Personen mit Schlagstöcken aus den beiden Autos und griffen den Opel an. Einsatzkräfte konnten jedoch auf der Autobahn niemanden mehr antreffen.

Da sich der Zeuge jedoch die Kennzeichen des Mercedes und des Audi gemerkt hatte, löste die Polizei eine Fahndung aus. Gegen 19.30 Uhr stellten Polizeibeamte den Audi im Bereich der Industriestraße in Dresden fest. Am Steuer saß ein 18-jähriger Serbe. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Springmesser, einen Schlagstock, Handschuhe und Sturmhauben sicher. Später konnte auch der Mercedes, bei dessen Fahrer es sich um einen 19-jährigen Türken handelte, festgestellt werden. Darin fanden die Polizei jedoch keine Waffen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen zu den weiteren Autoinsassen dauern an.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen? Wer kann Angaben zu dem angegriffenen Opel oder dessen Nutzer machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Autobahnpolizeirevier entgegen. (szo)

zur Startseite