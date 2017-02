Kommentar Gewalt ist kein Mittel des Protestes Sven Geisler über die Krawalle beim RB-Spiel in Dortmund

Eines vorneweg: Es geht überhaupt nicht darum, die Vorfälle gegeneinander aufzurechnen und damit zu relativieren. Es ist auch nicht die Absicht, den in Dresden leider oft festzustellenden Reflex zu bedienen: Die anderen machen es doch auch – und noch viel schlimmer. Die unschönen Randerscheinungen bei Dynamos Pokalsieg gegen RB Leipzig sind nicht schönzureden. Sie sind eingeflossen in das Urteil des Sportgerichtes, die Bewährung aufzuheben und den K-Block für ein Heimspiel zu sperren.

In der Konsequenz der Rechtsprechung des Fußballverbandes war das die logische Entscheidung. Und die sollte es jetzt auch gegen Borussia Dortmund geben. Was sich dort beim Gastspiel der Leipziger abgespielt hat, ist weder mit Tradition noch mit der angeblichen Sorge vor zu viel Kommerz zu rechtfertigen. Gewalt, real wie verbal, darf kein Mittel des Protestes sein. Deshalb wurden die teilweise ironischen Plakate der Dynamo-Fans durch einzelne diskreditiert, die weit unter die Gürtellinie gingen.

Das hat sich nun in Dortmund auf drastische Weise wiederholt, anders als in Dresden im vorigen Sommer gab es darüber hinaus rund um das Stadion heftige Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Ein Kameramann des Fernsehsenders Sky wäre nach eigenen Angaben fast von einer Eisenstange getroffen worden, die von den Zuschauerrängen geflogen kam.

Man muss das Finanzierungsmodell RB nicht mögen, aber man sollte es mindestens so weit akzeptieren, dass die Ablehnung nicht in blinden Hass umschlägt. Ein normaler Umgang mit den Rasenballern, die die Bundesliga fußballerisch bereichern, ohne Millionen für Weltmeister ausgegeben zu haben wie die Borussia, wäre wünschenswert. Genauso wie eine einheitliche Linie in der Sportgerichtsbarkeit. Die steht nun auf dem Prüfstand.

