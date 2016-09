Gewalt an der Schule In der Oberschule Mitte zeigen Schauspieler Geschichten, die sich tatsächlich ereignet haben.

„Gewalt ist überall“ – eine Schülerin wird von ihren Mitschülern geaergert. © Symbolfoto: Thomas Koehler

In der Turnhalle der Oberschule Radebeul-Mitte erlebten jetzt 70 Schüler der Klassen acht bis zehn das Programm „Berichte über Gewalt. Täter und Opfer berichten“.

„Gewalt ist überall. In der Schule, zu Hause. Wenn man nichts abbekommen will, muss man stark sein“, sagt Schauspielerin Laura Schümann als Mobberin Nicole am Anfang. Die Schüler erfahren erst am Schluss, dass alle Protagonisten Schauspieler sind, die sich intensiv mit den tatsächlichen Personen beschäftigten. Doch bis dahin stehen für sie fünf Menschen auf der Bühne, die ihre Geschichte erzählen.

Das Spektrum reicht vom Neonazi, der einen Asialaden „plattmachte“, das Personal schwer verletzte, bis zur Frau, die eine Vergewaltigung verhinderte, aber vom Täter brutal niedergeschlagen wurde. Nun ruft sie auf, sich bloß nicht einzumischen. Der Deutschtürke Ümit schwört, zuerst zuzuschlagen, damit er nicht ein Schicksal erleidet wie Freund Hamid, der nach einer Neonaziattacke im Rollstuhl sitzt. Die Gewaltbereitschaft findet Zustimmung: „Mach’ weiter so“, sagen die Schüler.

Konzept des Programmes: Die Schüler sollen anhand der Berichte Stellung beziehen zu den Spielarten von Gewalt. Dann lösen die Schauspieler die Illusion auf, stellen sich mit ihren richtigen Namen vor. Betroffen hören die Teenager, dass alle Geschichten so oder ähnlich passiert sind. Die Gruppe „Theatertill“ aus der Nähe von Düsseldorf macht seit den Achtzigern politisches Theater für Kinder und Jugendliche. Die Stücke vermeiden offensiv Pädagogisches, setzen auf Gegenüberstellung, Auseinandersetzung. So werde eine Tür aufgeschlossen. Dann sprechen die jungen Leute offener über persönliche Erfahrungen. Die Veranstaltung sei interessant und berührend gewesen, die Schauspieler so ehrlich, loben die Schüler danach.

Karsten Janz von der Unfallkasse Sachsen, die das Programm sponsert und organisiert, sagt, dass die Blockadehaltung der Schüler oft aufgebrochen wird. „Und wir hören immer wieder von Lehrern, dass der normale Unterricht danach so nicht möglich ist, da die Schüler so einen Redebedarf gehabt haben.“

