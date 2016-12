Gewagte Werbe-Kampagne holt Preis Das Epilepsiezentrum hat behinderte Menschen mit frechen Sprüchen auf Plakate geholt. Mutig. Und erfolgreich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Autos des Epilepsiezentrums werden ab sofort mit den frechen Werbesprüchen unterwegs sein. René, Annett, Michael und Marcel (von links) standen als Fotomodelle bereit. © Thorsten Eckert Die Autos des Epilepsiezentrums werden ab sofort mit den frechen Werbesprüchen unterwegs sein. René, Annett, Michael und Marcel (von links) standen als Fotomodelle bereit.

Eines der Plakate.

Passender kann diese Meldung kaum kommen: Am deutschlandweiten Tag für Menschen mit Behinderung kann sich das Epilepsiezentrum Kleinwachau im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad über einen ganz besonderen Preis freuen; über den vom Dresdner Marketingclub vergebenen Marketingpreis nämlich.

Den haben die Liegauer für eine gewagte Werbekampagne für ein ganz besonderes Unternehmen bekommen, das eigentlich ein ganz normales Unternehmen sein sollte. Ein sogenanntes Inklusions-Unternehmen. Eine Firma, in der Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt werden. „Paso doble“ – 2010 in der Außenstelle der Kleinwachauer Behindertenwerkstatt an der Stolpener Straße in Radeberg gegründet – betrieb zunächst ein Café samt Betriebskantine und organisierte auch Tanzveranstaltungen. Daher der ungewöhnliche Name. Mit diesen Anfängen hat die heute 50 Mitarbeiter zählende Firma aber nichts mehr gemein. Heute ist „Paso doble“ ein modernes Dienstleistungs-Unternehmen. Hausmeisterservice, Gebäudereinigung, Haushalts- und Hauswirtschaftshilfe. Gut die Hälfte der Mitarbeiter sind Menschen mit Handicap, bezahlt nach branchenüblichem Tarif.

Frech, aber auch authentisch

Um nun diesen Wandel der Firma deutlich zu machen, hat das Epilepsiezentrum eine Werbekampagne auf den Weg gebracht, die durchaus mutig ist. Denn einer der Slogans, mit denen zum Beispiel für den Bereich Hausmeisterservice geworben wird, lautet: Schraube locker? Zu sehen sind dazu Bilder von realen Mitarbeitern. Doch die werden nicht vorgeführt, sondern die Kampagne erzählt die Lebensgeschichten der Abgebildeten – ein bisschen frech, aber vor allem authentisch. Eine mutige, eine ungewöhnliche Marketing-Idee. Und dafür gab’s nun in Dresden den Preis!

„Die Jury hat besonders wertgeschätzt, dass wir bei dem neuen Markenauftritt fürs Paso doble die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen – wir zeigen eben nicht auf Defizite“, freut sich Martin Wallmann, der Direktor des Epilepsiezentrums, dass die Kampagne genau so angekommen ist, wie sie auch gedacht war. Maßgeblich verantwortlich dafür ist Alexander Nuck, im Epilepsiezentrum fürs Thema Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er sei absolut begeistert, vor allem aber freue er sich für die Mitarbeiter, die der Kampagne ihre Gesichter geliehen haben, sagt er: „Ihr Mut macht letztlich den Erfolg der Kampagne und gleichzeitig ihre Akzeptanz aus!“

