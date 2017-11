DA-Fußball-Tipp Getümmel an der Spitze Gleich drei Mitspieler bringen es auf elf Richtige. Das Losglück fällt auf einen Döbelner.

Franziska Matheus aus Mochau gewann in der Vorwoche den Gutschein von Intersport Döbeln. © D. Westphal

Beim zehnten Wettbewerb des DA-Fußball-Tipps hat die Totogemeinde gute Resultate erreicht. Viele Mitspieler schafften es, acht oder neun Richtige in die Wertung zu bringen. Vier Tipper und zwei Teams brachten es auf zehn Richtige. An der Spitze der Wochenwertung herrschte jedoch regelrechtes Getümmel. Gleich drei Mitspieler verbuchten jeweils elf Richtige. Das Losglück war dabei Helmut Marquardt aus Döbeln hold. Er kann sich über einen Gutschein fürs Sportangebot des WelWel in Döbeln freuen. Wir bitten den Gewinner, sich in der Sportredaktion zu melden (Tel. 03431 719421).

In der Gesamteinzelwertung bleibt es weiter spannend. Felix Matheus liegt nun wieder einen Punkt vor seiner Schwester Franziska. Die hatte in der Vorwoche nicht wie berichtet acht, sondern neun Richtige. Damit war sie mit ihrem Bruder gleichgezogen und wurde als Wochensiegerin gekürt. Den dritten Platz teilen sich Marcel Blümel und Karl-Heinz Hagen.

Auch in der Teamwertung geht es eng zu. Im Herzen vereint führt mit einem Punkt Vorsprung vor Ergo-Logo und dieses Team wiederum mit einem Zähler vor Sachsen-Frieda. Auch dahinter sind die Abstände knapp. (DA)

Rangliste Einzel

1. Matheus, Felix (Mochau) 76

2. Matheus, Franziska (Mochau) 75

3. – 4. Blümel, Marcel (Zschaitz-Ottewig) und Hagen, Karl-Heinz (Leisnig) je 74

5. – 6. Hagen, Beate (Leisnig) und Reutow, Michael (Technitz) je 73

7. Schiffer, Jürgen (Leisnig) 72

8. Friedrich, Heiko (Leisnig) 71

9. – 14. Andrä, Michael (Waldheim), Gebhardt, Kristina (Ziegra), Glatz, Harald (Döbeln), Hummitzsch, Klaus (Leisnig), Kallenbach, Sven (Döbeln) und Lormis, Sebastian (DA)* je 70

15. Matheus, Gerd (Mochau) 69

16. – 20. Drexler, Ringo (Hartha), Kießig, Helmut (Hartha), Pönitz, Joachim (Bormitz), Solisch, Klaus (Meinsberg) und Winkler, Steffen (Leisnig) je 68.

Rangliste Team

1. Im Herzen vereint (Mochau) 71

2. Ergo-Logo (Leisnig) 70

3. Team Sachsen-Frieda (Leisnig) 69

4. Die Himmelblauen (Ziegra) 68

5. – 7. Die Muldentaler (Roßwein), Die Gipfelstürmer (Roßwein) und Frauentrio (Leisnig) je 67

8. Team Hagen (Leisnig) 65

9./10. Die Köberlinge und DA-Team* je 64

*außer Wertung

