Getrunken und gefahren

Unter Alkohol zum VW-Treffen Kubschütz. Im Rahmen des VW-Treffens in Litten führte die Polizei am Donnerstagabend auf den Zufahrtswegen zum Festgelände Kontrollen durch. So überprüften Beamte auch einen Volvo sowie dessen 28-jährigen Fahrer. Beim Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,52 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen. Die Polizei hat angekündigt, anlässlich der Veranstaltung verstärkt zu kontrollieren – mit den Schwerpunkten Alkohol am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und technischer Zustand.

Unfall auf der Autobahn Uhyst. Ein Reifenplatzer ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn zwischen Uhyst und Burkau ereignet hat. Eine Richtung Dresden fahrende 32-jährige Frau konnte den auf die Fahrbahn geschleuderten Reifenteilen eines Lasters nicht ausweichen und kollidierte damit. An ihrem BMW entstand Schaden in Höhe von 1.800 Euro, am Renault-Sattelzug in Höhe von 800 Euro. Die Frau und der 58-jährige Fahrer des Lasters blieben unverletzt.

Tiefergelegten Passat gestoppt Bautzen. Ein besonders tiefgelegten VW Passat hat am Donnerstagvormittag die Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei geweckt. Sie kontrollierten den von einer 27-Jährigen gefahrenen Wagen auf der Raststätte bei Bautzen. Tatsächlich war die Federung völlig nach unten geschraubt und damit ohne Wirkung. Ein technischer Gutachter bewertete den Zustand des VW als nicht verkehrssicher, woraufhin die Polizeibeamten der Frau die Weiterfahrt untersagten. Sie muss den Mangel beheben und sich auf ein Bußgeld einstellen.

Erneut Brand im Eschebach-Gelände Radeberg. In einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Eschebach-Areal an der Radeberger Bahnhofstraße hat es am Donnerstagabend gebrannt. Die Feuerwehr musste einen angezündeten Müllhaufen löschen. Erst vor vier Wochen hatte es auf dem Gelände der ehemaligen Möbelfabrik gebrannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefon 03578 352-0 im Polizeirevier Kamenz zu melden.