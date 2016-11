Getrübter Budenzauber? Die Vereine sorgen sich, welche Kosten noch auf sie zukommen. Müssen sie künftig auch anteilig für Bauhofleistungen und die Müllentsorgung aufkommen?

Jürgen Palat, langjähriger Hausmeister der Oberschule, beim Schmücken einer Weihnachtsmarktbude. Ob sich die Vereine künftige an dem Budenaufbau beteiligen müssen und in welcher Höhe, das beschäftigt die Ehrenamtlichen gerade. © DA-Archiv/D. Thomas

Die letzten Rechnungen sind noch nicht bezahlt. Doch so ungefähr 500 Euro werden beim Gewerbeverein Leisnig nach dem Weinfest hängenbleiben. Das rechnete Schatzmeister Ronny Naumann bei der Novembersitzung vor. Dieses Geld ist möglicherweise das letzte, das die Veranstalter für das zehnte Weinfest 2019 zurücklegen können. Dann wollten sie die Gäste mit einem Bonus locken. Nun müssten die Händler und Gewerbetreibenden erst mal sehen, wie es bis dahin mit ihren Festen weitergeht. Das Sommerkino konnten die Gewerbetreibenden 2016 zum ersten Mal mit einem Plus von knapp zwei Euro abschließen. Doch was bleibt übrig, wenn die Vereine noch andere Kosten von bisherigen Gewinnen abziehen müssen?

Auf die Leisniger Vereine kommen wahrscheinlich ab nächstem Jahr (nicht gleich ab Januar) Nutzungsgebühren zu. Die werden fällig für Sporthallen und -plätze oder auch Büros, die die Kommune zur Verfügung stellt. Die Beteiligung ergibt sich aus der angespannten Haushaltlage: Leisnig ist gezwungen, alle Kosten auf den Prüfstand zu stellen, die nicht dem Verwaltungsbetrieb dienen. Eine sogenannte freiwillige Leistungen ist die bisherige Vereinsförderung. Aber auch andere Hilfen gehören dazu. Der Gewerbeverein hat etwa schon in diesem Jahr Reinigungskosten für die öffentlichen Toiletten hinterm Rathaus, die die Gäste von Kinoabend und Weinfest nutzen können, übernommen. Dafür muss der Gewerbeverein jeweils knapp 100 Euro kalkulieren. Doch wie sieht es mit dem Bereitstellen von Buden aus? Das werden sich auch andere Vereine wie die Polditzer Heimatfreunde oder Sportler fragen, die auf den Budenbestand Leisnigs und die Aufbauhilfe des Bauhofteams zurückgekommen sind.

Vier Mann sind insgesamt vier Stunden mit dem Auf- und Abbau einer Bude für Altstadt-, Sport- oder Weinfest beschäftigt. „Das ist uneffektiv“, meint Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Die Kosten gibt er mit mehreren Hundert Euro an. „Die können wir den Vereinen nicht aufbürden“, findet der Rathauschef. Daher plädiert er für die Anschaffung von Buden, die entweder schneller aufzubauen oder schon komplett sind. „Da können wir uns von Hartha und Waldheim etwas abgucken“, so Tobias Goth. Dort würden die Buden nur noch zum Veranstaltungsort gefahren. Das könne ein Mitarbeiter in einer Viertelstunde erledigen, schätzt er. „Da müssen wir auch hin. Wir müssen effektiver arbeiten“, so der Bürgermeister. „Dann haben die Bauhofleute Zeit für andere Arbeiten wie Straßen- oder Grünpflege.“

Der Bürgermeister ist der Meinung, dass die Leisniger Buden vom Alter her gut gegen neue getauscht werden könnten. Über die Art der Buden ist er sich noch nicht im Klaren. Sollten sie das ganze Jahr über aufgebaut bleiben, bedarf es noch einer trockenen Unterstellmöglichkeit. Ob und wann die Neukauf-Absichten umgesetzt werden, dazu sagte der Bürgermeister nichts Konkretes. Das trifft auch auf die Beteiligung von Vereinen zu, wenn diese Buden nutzen wollen. Der Gewerbeverein zum Beispiel denkt über die Anschaffung weiterer schnell aufbaubarer Holzbuden nach. In diesem Jahr hat er zunächst rund 2000 Euro für die erste Bude und deren Ausstattung wie Regale ausgegeben.

Budenmiete, Toilettenreinigung – was könnte noch auf die Vereine zukommen? Der Gewerbeverein hat darüber ansatzweise gesprochen, um von möglichen Kosten nicht überrollt zu werden. Dabei ist auch die Müllentsorgung zur Sprache gekommen. „Unglaublich“, findet Vorsitzender Sven Wolf, „dass beim Weinfest auf einem so kleinen Festgelände wie einem Teil des Markplatzes 360 Liter Müll zusammengekommen sind.“ Drei große Säcke voll hätten die Mitglieder beim Aufräumen gesammelt. Diesmal sei für die Entsorgung noch keine Rechnung gekommen. Denkbar wäre das in Zukunft aber. Eine Kostenbeteiligung schließt der Bürgermeister nicht grundsätzlich aus. Regelungen gibt es darüber noch nicht. Unerheblich ist die Entsorgung sogenannter Volksfestabfälle nicht. Allein beim Blütenfest seien für die eingesetzte Müllpresse um die 600 Euro fällig gewesen – schon mit Rabatt.

Um zu veranschaulichen, wo und in welche Höhe die Kommune Vereine bislang unterstützt und finanziell auch entlastet hat, bereitet die Kämmerei eine Auflistung vor. Kleinere Sparmaßnahmen kommen schon beim Weihnachtsmarkt zum Tragen. So müssen sich die Teilnehmer selbst um Glühweinbecher kümmern. Bisher wurden die von der Kommune gestellt.

