Getrübte Idylle Dem Schloss fehlt der Investor, dem Gondelteich Pächter und Wasser. Gibt es Hoffnung für Grillenburg?

Im Winter ist die Teichlandschaft ein Ort für entspannte Spaziergänge, im Sommer ein Ort zum Gondeln – normalerweise. Doch daraus wird 2017 nichts. Die Stimmung in Grillenburg ist angespannt, auch was die Zukunft des dahinterliegenden Schlosses angeht. © Karl-Ludwig Oberthür

Es ist kalt. Ein paar Sonnenstrahlen blinzeln hinter den Baumwipfeln hervor. Doch ihr gewohnt hübscher Tanz auf dem Wasser bleibt aus. Stattdessen fallen sie auf den frostigen Boden des Schlossteiches.

Seit dem Abfischen im vorigen November ist das so. Alle Bauwerke, die den Zufluss an den drei Teichen in Grillenburg regeln, sind von vergangenen Hochwassern gezeichnet. Sie müssen dringend repariert werden. Rund 360 000 Euro soll das kosten. Noch bis Ende 2017 liegt deshalb die Grillenburger Schlossidylle auf dem Trockenen. Die Gondeln müssen also auch im kommenden Sommer im Verschlag bleiben. Ohne Wasser keine Bootsfahrt.

Eine Situation, über welche die Grillenburger nicht gerade glücklich sind – auch nicht über die ein paar Meter weiter. „Schauen Sie sich das doch an, das Gras hängt schon aus den Dachrinnen“, sagt Gisela Schaller verärgert: „Kein schöner Anblick.“ Das einst königliche Jagdschloss, das sich heute im Eigentum des Freiststaates befindet, hat die Rentnerin aus Grillenburg besser in Erinnerung. Um das Gemäuer des Jägerhauses, das der Stadt gehört, steht es nicht viel besser. Dabei ist das Schlossensemble Grillenburgs Wahrzeichen. Eine kleine Perle, die hier, mitten im Tharandter Wald, aber zunehmend an Glanz verliert. Eigentlich sollte die Landesstiftung für Natur und Umwelt (Lanu) zum Beginn vergangenen Jahres ins Schloss ziehen. Es sind Pläne, die zwischenzeitlich aufgegeben wurden. Was soll nun daraus werden?

„Seit 20 Jahren, die wir hier wohnen, geht es bergab“, schimpft eine Anwohnerin in dunkelblauer Daunenjacke über die Entwicklung im Ort. Gondelteich ohne Betreiber, Schloss ohne Investor. Und was wird überhaupt aus der forstlichen Ausbildungsstätte? Anderthalb Jahre ist es nun her, dass das Haus vom Freistaat als Erstaufnahmelager eingerichtet wurde und 80 Asylbewerber einzogen. Mit einem Mal stand das rund 110-Seelen-Dorf im Fokus – nicht immer positiv. Kritisch waren die Stimmen aus Grillenburg gegen die Entscheidung der Oberen in der Landesdirektion. Und doch haben die Menschen vor Ort das Schicksal tapfer getragen.

Nachdem in der Vergangenheit schon Schließungspläne um das Flüchtlingslager kreisten, wird das Haus nun immer noch betrieben. Etwa eine Handvoll Flüchtlinge beherbergt die Einrichtung im Ort derzeit noch, ausschließlich traumatisierte Frauen und Kinder. So solle es laut Landesdirektion auch bleiben, bis Sommer 2017 – eventuell.

Die Grillenburger, so scheint es, haben sich mit der Ungewissheit in ihrem Ort arrangiert, abgefunden aber keinesfalls. Grillenburg ist gebeutelt. Es herrscht Unzufriedenheit in dem kleinen Örtchen, etwas abseits des Tharandter Geschehens. Aber abseits möchten sich die Menschen hier nicht fühlen. Die Grillenburger geben nicht klein bei. Wenn es ans Eingemachte geht, halten sie zusammen – und packen es an. Mehrfach haben sie zum Beispiel schon auf dem kommunalen Grundstück am Schloss Rechen und Heckenscheren geschwungen – für Grillenburg. Und nun?

Suche nach dem Prinzen

Vielleicht erhalten die herrschaftlichen Gemäuer doch bald ihr verdientes Antlitz zurück. Die gemeinsame Vermarktungsinitiative, die der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) und die Stadt Tharandt 2015 zum Verkauf des gesamten Schlossensembles starteten, hat zumindest schon einige Kaufinteressenten munter gemacht.

Über 15 Besichtigungen hat die Stadt seither durchgeführt, bestätigt Stadtsprecher Alexander Jäkel. Von den bisher 28 Interessenten gäbe es mit dem Staatsbetrieb eine Vorauswahl von sechs potenziellen Käufern. Ob sich darunter auch der erhoffte Investor für das Schlossareal befindet? Noch seien Bewerber willkommen, sagt Jäkel. Fünf Tharandter Stadträte – darunter zwei aus Grillenburg – dürfen auch die gemeinsamen Verkaufsverhandlungen mit dem SIB begleiten.

Und noch eine positive Nachricht gibt es für Grillenburg: Vielleicht schon bald will die Stadt einen neuen Pächter für Bootsverleih und Kiosk haben. Zwar wird es ohne Wasser im Teich trotzdem kein Gondelsommer. Dafür könnte aber schon einmal der Kiosk wieder in Betrieb gehen, verrät der Stadtsprecher. Immerhin: Der Badespaß im Teich etwas oberhalb soll den Grillenburgern und Gästen im Sommer erhalten bleiben.

Grund zum Optimismus bieten auch die Pläne an der alten Schule. Diese will die Stadt ab Mitte des Jahres für rund 240 000 Euro umbauen. In Zukunft kann das Haus von den Grillenburgern als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass hier so ein Projekt in Angriff genommen wird“, sagt Ortsvorsteher André Kaiser, der selbst in Grillenburg wohnt. Dass es überhaupt passieren soll, sei auch dem Einsatz der Grillenburger zu verdanken, die zuletzt hier, auf dem Grundstück der alten Schule, den Spielplatz auf eigene Faust errichtet haben.

zur Startseite