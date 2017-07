Getrübte Badefreuden Zerkarien sorgen in Olbersdorf für Juckreiz. Dem Stausee Quitzdorf fehlt Sichttiefe. Nur in Halbendorf ist alles bestens.

Nach dem Baden im Olbersdorfer See bekamen Maxi (links) und Robin-Joy einen Ausschlag. Hündin Lucy blieb verschont. Mit Kühlen, Salbe und Tropfen versuchen sie die Pusteln und den Juckreiz los zu werden. © Matthias Weber

Vor allem abends juckt es. Die zwölfjährige Robin-Joy steckt es aber gut weg. Ebenso ihre ein Jahr ältere Schwester Maxi. Und die hat es noch viel schlimmer erwischt. An Beinen, Armen, Rücken und Bauch – überall haben die Geschwister Pusteln. Den meisten ihrer Klassenkameraden in einer Zittauer Oberschule geht es ähnlich. Die Pusteln haben sie von einem Badeausflug an den Olbersdorfer See mitgebracht. Nur zwei Stunden waren sie baden, und das hat schon gereicht. „Bei den Ersten von uns fing es schon auf der Heimfahrt mit dem Jucken an“, erzählt Robin-Joy.

Der Grund für die Pusteln sind die Larven von sogenannten Zerkarien, von winzigen Saugwürmern. Die suchen in Seen eigentlich nach Enten oder anderen Wasservögeln, unter deren Haut sie sich einbohren und sie als Wirte benutzen können. Leider müssen auch Menschen manchmal dafür herhalten, so wie die Geschwister Robin-Joy und Maxi. Sorgen in diesem Sommer nun die Zerkarien für getrübte Badefreuden? Schließlich gibt es auch in und um Niesky einige Seen, an denen Wasservögel heimisch sind. Vor allem am Quitzdorfer Stausee, der wiederholt mit der Wasserqualität Probleme hat. Zerkarienen wären dort nun überhaupt nicht dienlich.

Vonseiten des Gesundheitsamtes gibt es aber Entwarnung. Wie die Kreisbehörde auf Nachfrage der SZ informiert, sind Hinweise zu Zerkarien in anderen Badegewässern des Landkreises nicht bekannt. Das Gesundheitsamt verweist darauf, dass seit dem 15. Mai die Badesaison laut Sächsischer Badegewässerverordnung eröffnet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt und danach in regelmäßigen Abständen sind die als EU-Badegewässer geführten Seen zu beproben. „Bisher sind alle Ergebnisse unauffällig und zeigen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität auf“, informierte die Behörde bereits Ende Mai. Zu diesem Zeitpunkt stand aber das Beproben der Talsperre Quitzdorf noch aus. Diese erfolgte am 20. Juni. Die bakteriologischen Parameter entsprachen den Anforderungen, so das Amt. Aber es zeigte sich ein anderes Problem: Die Sichttiefe war mit 40 Zentimetern unterschritten. Diese sollte mindestens einen Meter betragen. Eine Notwendigkeit für die Wasserrettung, um im Ernstfall verunglückte Badegäste im Wasser sehen und retten zu können.

Bei der Entnahme der Probe zeigte sich, dass in Kollm Ost am Bootssteg Ablagerungen von Algen ersichtlich waren, informiert das Gesundheitsamt weiter. „Eine biologisch-mikroskopische Probe ergab keinen Nachweis von Blaualgen“, so das Fazit. Denn diese sind für den menschlichen Körper gefährlich. Zumal Blaualgen genau genommen keine Algen sind, sondern Bakterien. Diese Cyanobakterien greifen das menschliche Nervensystem an.

Aber ganz gleich, ob giftig oder nicht. Algen zeigen sich zuerst im Uferbereich und trüben damit im wahrsten Sinn des Wortes die Lust am Baden. Ein Zustand, den Heinz und Dirk Hampel überhaupt nicht gebrauchen können. Als neue Eigentümer des Feriendorfes am südwestlich gelegenen Ufer des Stausees gehört eine gute Wasserqualität zu ihrer wirtschaftlichen Existenz. „Die Leute wollen sich hier erholen und baden gehen. Da muss das Wasser in Ordnung sein“, sagt Heinz Hampel. Auswirkungen auf die Gäste im Feriendorf habe das noch nicht. Aber Hampels wissen, sinkt die Qualität des Wassers, dann gehen auch die Gästezahlen zurück. Und das wäre angesichts der Investitionen, die Vater und Sohn vorhaben, geschäftsschädigend.

Auf natürliche Art will Stauseepächter Gunther Ermisch der Algen Herr werden. Vor sieben Wochen setzte er rund 50 000 junge Hechte in dem Gewässer aus. Sie sollen Jagd auf den Überbestand an Weißfischen machen. Denn diese fressen verstärkt Wasserflöhe. Aber diese kleinen Tiere werden gebraucht, denn sie wiederum vertilgen Algen und Plankton. Ein Prozess, der nicht von heute auf morgen den Stausee zurück in sein Gleichgewicht bringt, aber über Jahre gesehen schon, so der Fischwirtschaftsmeister.

Aber es gibt auch gute Nachrichten, vom Halbendorfer See beispielsweise. Der See weist eine sehr gute mikrobiologische Wasserqualität auf. Anhand der langjährigen Untersuchungsdaten erfolgte die Einstufung als EU-Badestelle in die Kategorie „Ausgezeichnete Badegewässerqualität“. Aus den bisherigen Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf die unmittelbare Gefahr einer mikrobiellen Verschmutzung an der Badestelle, schlussfolgert das Gesundheitsamt. Ein Beproben der Wasserqualität am 7. Juni brachte eine Sichttiefe von drei Metern. Und auch hier: Hautausschlag durch Zerkarien ist bisher nicht bekannt geworden.

